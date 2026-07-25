Gioia Tauro danza con il cuore: il sogno di due fratelli gioiesi diventa realtà

“Ritiro in Danza” lascia così un messaggio importante: la danza non è soltanto spettacolo, ma educazione, inclusione e crescita personale

Ci sono eventi che terminano con un applauso. E poi ci sono quelli che rimangono dentro, perché riescono a unire persone, territori ed emozioni. È quanto accaduto a Gioia Tauro con la conclusione di “Ritiro in Danza”, la settimana di alta formazione dedicata alla danza che ha trasformato la città in un palcoscenico di talento, passione e crescita.

Un progetto nato dalla visione e dall’impegno di due fratelli gioiesi, Roberta e Rosario Mazzaferro, che attraverso la loro Fèerique Ballet hanno scelto di investire nella propria terra, portando avanti un’iniziativa capace di coniugare arte, formazione e promozione del territorio.

Roberta Mazzaferro, direttrice artistica, e Rosario Mazzaferro, direttore organizzativo, hanno lavorato con passione e professionalità per realizzare un evento di grande valore, affiancati anche dal maestro Alessio Di Stefano, direttore artistico insieme a loro e figura centrale nella costruzione del percorso creativo della manifestazione.

La manifestazione ha preso il via il 20 luglio con il saluto e l’accoglienza istituzionale del sindaco Simona Scarcella e del vicesindaco e assessore allo Sport Antonio Parrello, che hanno dato il benvenuto alle circa sessanta giovani ballerine provenienti da diverse regioni d’Italia, compresa la Calabria.

La presenza dell’Amministrazione comunale ha accompagnato l’intera settimana. Il sindaco e il vicesindaco hanno partecipato a diversi appuntamenti, dimostrando attenzione e vicinanza a un’iniziativa che mette al centro i giovani, la cultura e lo sport. Una presenza particolarmente apprezzata anche dagli ospiti arrivati da fuori regione, che hanno riconosciuto nel coinvolgimento del primo cittadino un importante segnale di accoglienza e partecipazione.

Per quattro intensi giorni, la palestra della scuola di danza Fèerique Ballet è diventata un vero laboratorio di studio, confronto e crescita. Le giovani danzatrici hanno lavorato con grande impegno, guidate da uno staff di alto livello, trasformando tecnica, disciplina e passione in coreografie capaci di emozionare.

Tra i momenti più prestigiosi della settimana, grande entusiasmo ha suscitato la master class con Alessandra Celentano, seguita dal firmacopie del suo libro, un’occasione preziosa di confronto e formazione per tutte le partecipanti.

Poi è arrivata la serata finale, il momento in cui il lavoro di giorni si è trasformato in pura emozione.

Nella splendida cornice del lungomare di Gioia Tauro, sulle note di “Si muove la città” di Lucio Dalla, le giovani ballerine hanno portato in scena una coreografia intensa e coinvolgente, ideata e curata dal maestro Alessio Di Stefano, che ha saputo interpretare attraverso il movimento il legame tra arte, territorio e comunità.

Un momento particolarmente significativo è arrivato proprio al termine dell’esibizione, quando Alessio Di Stefano ha voluto ringraziare personalmente il sindaco Simona Scarcella, rivolgendole parole di stima e apprezzamento per la vicinanza dimostrata all’iniziativa e per l’attenzione riservata al mondo della danza e ai giovani talenti.

Un gesto spontaneo e sentito, che ha rappresentato il valore di una collaborazione nata nel segno della cultura e della condivisione.

La consegna degli attestati di partecipazione e delle numerose borse di studio ha concluso una serata ricca di emozioni, confermando la volontà della Fèerique Ballet di investire concretamente sul futuro delle giovani promesse della danza.

«Vedere Gioia Tauro accogliere giovani talenti provenienti da diverse parti d’Italia è motivo di grande soddisfazione – ha dichiarato il sindaco Simona Scarcella –. Manifestazioni come “Ritiro in Danza” dimostrano quanto sia importante sostenere iniziative che valorizzano la cultura, lo sport e la formazione dei ragazzi. Ringrazio Roberta e Rosario Mazzaferro, Alessio Di Stefano e tutto lo staff per aver regalato alla nostra città un momento di grande bellezza e qualità artistica.»

Il vicesindaco e assessore allo Sport Antonio Parrello ha aggiunto: «La danza insegna disciplina, sacrificio, rispetto e capacità di lavorare insieme. Sostenere eventi come questo significa dare ai giovani occasioni di crescita e confronto. Gioia Tauro ha dimostrato ancora una volta di saper accogliere manifestazioni di grande valore.»

“Ritiro in Danza” lascia così un messaggio importante: la danza non è soltanto spettacolo, ma educazione, inclusione e crescita personale. Una buona scuola non forma solo ballerini, ma persone capaci di affrontare il futuro con passione, equilibrio e determinazione.

Roberta e Rosario Mazzaferro, insieme ad Alessio Di Stefano, hanno dimostrato che la bellezza può nascere dalle proprie radici e diventare un patrimonio condiviso. Una settimana intensa, fatta di studio, emozioni e incontri, che ha lasciato a Gioia Tauro un’eredità preziosa: la consapevolezza che quando arte e comunità camminano insieme, i sogni possono davvero prendere forma.