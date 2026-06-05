Scontro auto-camion sulla SS 106 in Calabria: perde la vita un 50enne

Nel pomeriggio di ieri, un drammatico incidente stradale si è verificato sulla statale 106 ionica, precisamente in località Fabrizio Grande nel territorio di Corigliano-Rossano. Un uomo di 50 anni, originario di Acri, ha perso la vita nel violento impatto. La vittima viaggiava a bordo di un’auto Peugeot quando, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia stradale, si è scontrata con un camion autospurghi. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano-Rossano ed i sanitari del 118.

I soccorsi e i rilievi delle autorità

Vista la gravità delle ferite riportate dal 50enne, i sanitari hanno immediatamente allertato l’elisoccorso. I medici dell’eliambulanza, giunti sul posto, hanno provato a salvare l’uomo ma ogni tentativo è risultato vano. Si registrano invece lievi ferite per il conducente del camion. Sono tuttora in corso gli accertamenti da parte della Polizia stradale per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente e individuare eventuali responsabilità.

Fonte: Ansa Calabria