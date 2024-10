La Reggina e lo Store Amaranto. Il video degli ultimi preparativi. Ci siamo!

https://www.facebook.com/reggina1914OfficialPage/videos/2327424440879205/

Ormai ci siamo davvero. Si stanno per ultimare i lavori all’interno dello Store amaranto che, come più volte comunicato, verrà inaugurato domenica 5 maggio alle ore 15,30. Finita la parte strutturale ci si dedica a quella espositiva e davvero tanta è la curiosità da parte dei tifosi. Saranno in tanti presenti in Piazza Duomo.

Leggi anche

Leggi anche