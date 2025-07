Calabria, farmaci salvavita con il drone per le emergenze 118: via alla sperimentazione

D-Flight, società del gruppo Enav, ha siglato un “accordo di partenariato tecnico-operativo” con Sis 118 e UrbanV “per l’avvio di Seuam – Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto pionieristico che punta a rivoluzionare il soccorso sanitario d’emergenza attraverso l’impiego di droni e sistemi di mobilità aerea urbana.

È un “progetto sperimentale“, spiega una nota:

“Nasce con l’obiettivo di ridurre drasticamente i tempi di intervento del sistema di emergenza territoriale 118 nei casi di arresto cardiaco improvviso, shock emorragico, shock anafilattico, intossicazioni acute, o altre emergenze sanitarie, in cui si verifica pericolo imminente di perdere la vita, grazie a droni di ultima generazione in grado di trasportare, su regia in tempo reale delle centrali operative 118, defibrillatori, emoderivati, farmaci salvavita e dispositivi sanitari direttamente sul luogo dell’emergenza”.