Reggio, chiusure serali dei serbatoi dell’acqua: Sorical pubblica la tabella delle turnazioni

Anche per l’estate 2025, Sorical ha predisposto una turnazione nell’erogazione dell’acqua in diversi quartieri della città di Reggio Calabria.

La misura si rende necessaria per far fronte alla cronica carenza idrica che si aggrava con l’aumento delle temperature e dei consumi. La nuova tabella, pubblicata nella giornata odierna, indica gli orari di chiusura e riapertura dei principali serbatoi cittadini, programmati per tutto il mese di luglio.

Turnazioni programmate per i serbatoi di Reggio Calabria

A subire le chiusure notturne saranno serbatoi che servono sia aree densamente popolate che zone collinari e periferiche. Tra i quartieri interessati ci sono:

Salice e Catona , serviti dal serbatoio Salice, con chiusura dalle 20:30 alle 5:00.

, serviti dal serbatoio Salice, con chiusura dalle 20:30 alle 5:00. Rosali e Catona , collegati al serbatoio Modenelle, con orari identici.

, collegati al serbatoio Modenelle, con orari identici. Gallico superiore, S. Domenica e Gallico centro , interessati dalla chiusura del serbatoio Mattarossa dalle 20:30 alle 5:30.

, interessati dalla chiusura del serbatoio Mattarossa dalle 20:30 alle 5:30. Centro storico, Calopinace e via Annunziata, in cui il serbatoio Trabocchetto sarà chiuso dall’1:00 alle 4:30.

Particolarmente significativa anche la chiusura del serbatoio Modena, che coinvolge una vasta area da Modena a Sbarre e tutta la zona sud fino a Gebbione e Stadio: l’acqua sarà sospesa dalle 20:00 alle 5:00.

Alcune chiusure inizieranno già nel primo pomeriggio, come nel caso del serbatoio Bentivoglio (Campi, Condera e Cardinale Portanova), chiuso dalle 17:30 alle 5:00, o di Sala di Mosorrofa, con chiusura alle 15:30.

Quella delle turnazioni idriche è diventata, negli anni, una consuetudine estiva per i reggini. Nonostante i numerosi appelli e le richieste di interventi strutturali sulla rete, la scarsità d’acqua continua a rappresentare un problema non solo per i residenti, ma anche per le attività commerciali e turistiche.

La tabella è consultabile anche sul sito Sorical, CLICCA QUI.