10 studenti USA accolti da famiglie reggine con il progetto internazionale Experiment – FOTO

Anche quest’estate Reggio Calabria apre le porte a un’esperienza di incontro e crescita: dieci ragazzi americani, provenienti da diverse città degli Stati Uniti, sono stati accolti, venerdì 4 luglio, da famiglie reggine nell’ambito del progetto internazionale Experiment, un’iniziativa di scambio culturale di cui la scuola ih BRITISH SCHOOL è partner locale.

Un’immersione autentica nella cultura calabrese

Per una settimana, questi giovani esploratori avranno l’opportunità di immergersi nella cultura, nella storia e nelle tradizioni del nostro territorio, mentre le famiglie ospitanti condivideranno con loro non solo la quotidianità, ma anche valori, abitudini e storie di una terra che ha tanto da raccontare.

Il programma, pensato per offrire uno sguardo autentico e coinvolgente sulla Calabria, prevede visite a luoghi simbolo della nostra identità culturale e paesaggistica. I ragazzi visiteranno:

Tropea , perla del Tirreno

, perla del Tirreno il borgo sospeso di Pentedattilo

la costa di Scilla in barca a vela

in barca a vela il Museo Archeologico Nazionale per ammirare i celebri Bronzi di Riace

Una crescita reciproca per giovani e comunità

Oltre a vivere la bellezza dei nostri luoghi, l’esperienza rappresenta un’importante occasione di arricchimento reciproco.

Per i giovani americani è un’opportunità per conoscere da vicino la vita italiana in una delle sue espressioni più autentiche; per i ragazzi italiani che ospitano, invece, è un modo concreto per:

aprire i propri orizzonti culturali

migliorare la conoscenza della lingua inglese

abbracciare la dimensione internazionale restando nella propria città

Esperienze come questa hanno un valore che va ben oltre l’aspetto educativo dei singoli partecipanti: sono occasioni preziose per l’intera comunità.

Accogliere studenti stranieri significa aprire uno spazio di dialogo, confronto e curiosità reciproca che coinvolge scuole, famiglie, associazioni e istituzioni locali.

La presenza di giovani provenienti da altri Paesi:

arricchisce il tessuto sociale della città

stimola una maggiore consapevolezza della propria identità culturale

rafforza il senso di appartenenza a una comunità inclusiva e dinamica

Ogni incontro diventa una piccola finestra sul mondo, capace di generare nuovi legami, abbattere stereotipi e promuovere un’idea di cittadinanza attiva e globale, di cui oggi, più che mai, abbiamo bisogno.

Reggio Calabria, terra di accoglienza e dialogo

In un tempo in cui il dialogo tra culture è più che mai necessario, Reggio Calabria dimostra ancora una volta di essere terra di accoglienza e di scambio, capace di valorizzare la propria identità aprendosi al mondo.

Un’iniziativa che fa bene ai giovani, ma anche all’immagine della città, che si racconta attraverso l’ospitalità, la bellezza e l’incontro.

Perché ogni scambio non è solo un viaggio per chi arriva, ma un nuovo sguardo per chi accoglie.