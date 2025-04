La domenica è più bella in compagnia: scopri il nuovo menù del pranzo al Funny Club – Pummaroru

La domenica è il momento ideale per stare insieme, rilassarsi e godersi un pranzo in compagnia di chi amiamo. Dopo il menù speciale di Pasqua, il Funny Club – Pummaroru è pronto a sorprendere ancora i suoi ospiti con un nuovo menù! Un mix perfetto di piatti tradizionali, sapori freschi e novità che renderanno la domenica ancora più speciale.

Il pranzo della domenica: nuovo menù

Questa settimana, il nostro menù domenicale è ancora più saporito e vario, per soddisfare ogni palato. Iniziamo con gli antipasti: dai fagioli alla messicana, alle polpette al sugo, fino alle bruschette alla siciliana e ai bocconcini di bufala al cavolo viola, ogni piatto è preparato per darti un assaggio di tradizione con un tocco di originalità.

Per i primi piatti, questa settimana il locale ha inserito qualche variante al solito menù, con la possibilità di scegliere tra: paccheri con crema di formaggio e noci, gnocchetti con zucca e guanciale e maccheroncini con salsiccia e melanzane. Ogni piatto è pensato per regalarti un’esperienza unica di gusto.

Passiamo poi ai secondi piatti, con un’ampia scelta che accontenterà tutti: dai rollatini alla calabrese con scamorza e spinata piccante, al duo di terrine vegetariane con patate, scamorza, funghi trifolati e zucchine, per i più golosi, fino alla tagliata cuberoll di scottona, succulenta e perfetta per gli amanti della carne.

Il menù bambini: un pranzo speciale per i più piccoli

Non dimentichiamoci dei bambini! Il Funny Club pensa, come sempre, anche ai più piccoli con un menù che include pasta al sugo o pasta in bianco, cotoletta con patatine fritte o hamburger con contorno. E, come sempre, l’accesso al parco giochi è gratuito!

Il menù bambini è disponibile a 15€, e il menù adulti a 28€ a persona, con acqua e vino inclusi.

Offerta speciale per gruppi numerosi

Hai una grande famiglia o un gruppo di amici con cui festeggiare la domenica? Al Funny Club abbiamo un’offerta speciale per gruppi numerosi: 10% di sconto per tavolate da 10 persone in su. Una proposta perfetta per trascorrere una domenica in compagnia, tra buon cibo e tanto divertimento.

Prenota la tua domenica al Funny Club

Vivi una domenica perfetta al Funny Club – Pummaroru, dove il cibo si fonde con il divertimento in un ambiente accogliente e familiare. Non perdere l’occasione di assaporare il nostro nuovo menù della domenica.

Per rimanere sempre aggiornato su tutte le novità, segui le pagine Facebook e Instagram.

Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 3924055945.

Il locale si trova in via Tirrenica, n.5 (di fronte il Bingo) a Reggio Calabria.