Calciomercato Reggina: per rinforzare l’attacco si guarda in casa del Siracusa

L’addio di Barranco continua a far discutere. Doveva essere uno dei punti fermi anche per la prossima stagione e invece l’accordo di rinnovo è saltato. L’attaccante ha scritto un lungo post per salutare la città e i tifosi, il patron Ballarino ha fornito la sua versione dei fatti che ha portato alla rottura.

Leggi anche

Si guarda avanti perchè comunque il reparto offensivo è quello sul quale la società si sta concentrando maggiormente in questa prima fase di calciomercato. In organico i soli Grillo e Ragusa, mancano almeno altri quattro elementi di livello per completarlo. Oggi su Gazzetta del Sud si ribadisce quanto scritto nei giorni scorsi e cioè dell’interessamento per due calciatori del Siracusa, l’esterno Di Grazia e la punta centrale Sarao. Entrambi sono stati contattati, entrambi hanno preso tempo prima di poter dare una risposta definitiva. La Reggina non è l’unica società sui due calciatori. Da capire cosa si intende fare con l’esterno De Felice.