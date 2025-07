La Domotek Volley invita ragazzi e ragazze dai 6 ai 14 anni a scoprire il mondo della pallavolo durante due giornate di Open Day in programma venerdì 4 e sabato 5 luglio presso la Palestra Boccioni di Viale Messina a Reggio Calabria.

La società amaranto, ai nastri di partenza e con ambizioni nel prossimo campionato di Serie A3 ma, ha già dichiarato di voler provare a programmare con progetti ad alta quota, partecipando a Jr. League e Boy League per farci conoscere in tutto il territorio Nazionale.Domotek Volley apre le porte ai giovani talenti con due giornate di prova

La Domotek Volley invita ragazzi e ragazze dai 14 anni in su a scoprire il mondo della pallavolo durante due giornate di Open Day in programma venerdì 4 e sabato 5 luglio presso la Palestra Boccioni di Viale Messina a Reggio Calabria.

La società amaranto, ai nastri di partenza e con ambizioni nel prossimo campionato di Serie A3 ma, ha già dichiarato di voler provare a programmare con progetti ad alta quota, partecipando a Jr. League e Boy League per farci conoscere in tutto il territorio Nazionale.

Venerdì 4 luglio le prove si svolgeranno dalle 17:00 alle 19:30, mentre sabato 5 luglio l’appuntamento è dalle 9:30 alle 12:00. Un’occasione importante per avvicinarsi a questo sport sotto la guida dei tecnici della società, che accoglieranno i partecipanti in un ambiente professionale e stimolante.

“Vieni a provare con noi!” è l’invito della Domotek Volley, sempre attenta a valorizzare i giovani talenti e a diffondere la passione per la pallavolo. Per ricevere ulteriori informazioni è possibile contattare Carmine Vitetta al numero +39 3476442710.

Un’opportunità da non perdere per chi sogna di entrare a far parte di una realtà sportiva consolidata e di crescere come atleta in un settore che a Reggio Calabria vanta una tradizione importante. L’evento rappresenta il primo passo verso quella che potrebbe diventare una bellissima avventura nel mondo della pallavolo.14

