Reggina, dalla paura dello sciopero alle convocazioni. Sorride Cevoli

Dopo lo stato di agitazione e la minaccia di sciopero, rientra tutto in casa Reggina con la grande novità della cessione del club. Per la felicità di tutti ed in modo particolare di mister Cevoli che così potrà disporre di tutti gli effettivi. La lista dei ventisei convocati:

Portieri: Confente, Licastro, Vidovsek

Difensori: Ciavattini, Conson, Curto, Kirwan, Pogliano, Mastrippolito, Redolfi, Seminara, Solini, Zivkov

Centrocampisti: Bonetto, Franchini, Marino, Navas, Petermann, Salandria, Zibert

Attaccanti: Emmausso, Sandomenico, Tassi, Tulissi, Ungaro, Viola