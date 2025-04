Dal bracciale saldato… al grande Sì: l’amore prende forma da Frisina Gioiellerie

Ci sono gesti semplici che racchiudono promesse grandi. Un filo sottile, saldato al polso, può diventare il primo simbolo di un legame profondo. E quando l’amore cresce, quel filo si trasforma in un cerchio perfetto: la fede.

Giovedì 24 aprile, Frisina Gioiellerie invita a vivere un momento speciale, una giornata dedicata alla magia dei sentimenti: torna l’attesissimo evento dei Bracciali Saldati al Polso, simboli di unione e intimità. Ma questa volta, c’è qualcosa in più.

L’amore prende forma da Frisina Gioiellerie

I bracciali saldati rappresentano i primi passi dell’amore, un dono romantico tra fidanzati. Ma quando lo sguardo si fa più profondo, e il cuore più certo, è il momento di pensare a un altro simbolo eterno: le fedi matrimoniali.

Durante l’evento verranno presentate le nuove esclusive Fedi Frisina, creazioni che uniscono eleganza, artigianalità e significato, pensate per raccontare ogni storia d’amore nel modo più autentico.

Un’atmosfera da vivere insieme

L’amore va celebrato, condiviso, vissuto. Dalle 18:00 alle 20:00, l’evento sarà arricchito dalla degustazione dei vini Zagarella, con le etichette Alfieri Rosato e Alfieri Bianco, per accompagnare i momenti più belli con profumi e sapori della nostra terra.

E non finisce qui: le vincitrici dei buoni regalo per i bracciali, premiate lo scorso sabato durante la sfilata al Top Club, saranno presenti per vivere in prima persona l’esperienza del bracciale saldato e per uno shooting esclusivo.

L’invito è aperto a tutti

Che si tratti di un primo regalo o del passo più importante della vita a due, Frisina Gioiellerie è il luogo dove ogni legame prende forma.

“Vi aspettiamo giovedì 24 aprile nel nostro punto vendita di Reggio Calabria, per un evento fatto di emozioni, eleganza e simboli d’amore che durano per sempre”.

Frisina Gioiellerie – Storie preziose dal 1926.

