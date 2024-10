Cessione Reggina, viene fuori il nome del gruppo imprenditoriale

Da quando è stato diramato il comunicato di cessione del club, non si parla di altro tra i tifosi. Avevamo anticipato che il gruppo imprenditoriale operava nella capitale, oggi gli amici e colleghi di RNP ne hanno individuato anche la denominazione, parlando di questo gruppo legato alla M&G, Holding nata a Roma nell’ambito della gestione di servizi in appalto per e imprese e con tantissime sedi in tutta Italia.

La forza economica di questo gruppo dovrebbe andare molto oltre la semplice sopravvivenza del club amaranto ed aprire scenari importantissimi per il futuro. I tifosi amaranto iniziano a sognare, mentre si attende la data ufficiale del closing.