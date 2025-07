Reggio, al Polimeni ‘Animaeterna’: poesia, musica e teatro per riscoprire la gioia di essere vivi

Reggio Calabria si prepara ad accogliere una performance unica nel suo genere, che promette di toccare l’anima del pubblico. Animaeterna, il nuovo spettacolo scritto, diretto e interpretato da Eugenio Di Fraia, debutterà il prossimo 2 agosto alle 20:30 al Circolo Tennis Rocco Polimeni. Un’occasione imperdibile per immergersi in un’esperienza emozionante, in cui poesia, musica e teatro si fondono per celebrare l’essenza stessa della nostra umanità.

Animaeterna ci racconta di un’anima immortale che torna sulla Terra per parlare a una nuova intelligenza, quella tecnologica, che sembra destinata a travolgere ogni cosa. L’anima, tuttavia, ha una missione ben più grande: ricordarci cosa significhi davvero essere umani, a fronte di un mondo che sembra sempre più spersonalizzato e automatizzato.

Lo spettacolo, potente e delicato al contempo, attraversa secoli, generazioni e memorie, portando il pubblico in un viaggio profondo e universale. Con il corpo e la voce di Eugenio Di Fraia, il pubblico sarà guidato attraverso i versi dei più grandi poeti e poetesse italiani, come un itinerario che esplora l’amore, il dolore, la gioia, la perdita, ma anche il patriarcato, i femminismi e, naturalmente, la vita e la morte.

Ogni poesia rappresenta una tappa di questo viaggio esistenziale, dove le parole si intrecciano con la musica dal vivo di Angelo Marrone, il compositore e musicista che firma anche gli arrangiamenti, e il canto dell’ensemble vocale Cantrici di Maja, diretto da Gianni Golini. Le melodie avvolgono e amplificano la potenza emotiva dei versi, creando un’atmosfera unica che stimola riflessioni profonde sulla nostra condizione.

Nel mondo odierno, sempre più frenetico e meccanico, Animaeterna ci invita a fermarci, a riflettere e a riconnetterci con quella parte di noi che rischiamo di perdere. L’urgenza di “non guadagnare il mondo intero, se poi si perde la propria anima” è il messaggio centrale dello spettacolo, un monito a non dimenticare l’importanza della nostra umanità in un’epoca che sembra dimenticarla.

Animaeterna è anche un evento che si adatta a diversi spazi, da teatri a piazze, da chiostri a festival, portando in scena una riflessione universale sul valore della poesia, capace di parlarci, ferirci e, soprattutto, salvarci. La performance è un invito a riscoprire la bellezza del nostro essere umani e a fermarci per ascoltare quella voce silenziosa che ancora risuona nei nostri cuori.

La produzione dello spettacolo è a cura di Naufraghi Inversi, noti anche per il travolgente “ItinerDante – Siamo Inferno”, e si propone come una celebrazione della condizione umana, capace di toccare profondamente il pubblico di ogni età e provenienza.

Non perdere l’opportunità di vivere una serata unica, in cui l’arte diventa il veicolo per riscoprire la gioia di essere vivi. Il viaggio in Animaeterna è pronto a cominciare, e tu sei invitato a farne parte.

Info:

Quando: Sabato 2 agosto 2025, ore 20:30

Dove: Circolo Tennis Rocco Polimeni, Reggio Calabria

Biglietti: Disponibili presso la segreteria del Circolo Polimeni

Credits:

Scritto, diretto e interpretato da: Eugenio Di Fraia

Composizioni originali, arrangiamenti e adattamenti musicali: Angelo Marrone, Gianni Golini

Ensemble vocale: Cantrici di Maja, direzione Gianni Golini

Musician: Angelo Marrone (tastiere e live electronics)

Costumi: Roberta Blarasin, Francesco Ferrari

Poesie: autrici e autori italiani