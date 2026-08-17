Gerace, evento ‘Respiri mediterranei’ al Convento dei Cappuccini

Giovedì 20 agosto, alle ore 21.00, il Convento dei Cappuccini di Gerace ospiterà “Respiri mediterranei – Storie e canti di Sirene, Ninfe e regine del mare”, evento promosso dal Comune di Gerace con l’EneaBarockOrchestra, che vedrà protagonista il contralto geracese Francesca Ascioti, artista dalla prestigiosa carriera internazionale e apprezzata interprete del repertorio barocco.

Un viaggio tra musica, parola e teatro

Una serata in cui musica, parola e teatro si incontreranno per accompagnare il pubblico in un viaggio attraverso alcune delle più affascinanti figure femminili della mitologia mediterranea. Sirene, ninfe, dee e regine del mare diventeranno voci di memoria, seduzione, resistenza e metamorfosi, in un racconto sospeso tra dimensione umana e divina.

Il programma propone pagine di opera e cantata del Seicento italiano, accostando autori celebri e meno noti, da Alessandro Scarlatti e Francesco Cavalli a Pietro Andrea Ziani e Marco Antonio Ziani. Accanto alla musica, la voce recitante di Clara Borghesi e la mise en espace di Giulia Randazzo contribuiranno a dare forma a un racconto nel quale il Mediterraneo diventa luogo reale e, insieme, spazio simbolico dell’immaginario.

Il progetto ideato da Salvatore Carchiolo

Il progetto, ideato da Salvatore Carchiolo, trova a Gerace una cornice particolarmente significativa, non soltanto per il ritorno nella propria città di Francesca Ascioti, ma anche per il luogo scelto per ospitare lo spettacolo.

Il Convento dei Cappuccini, recentemente recuperato e restituito alla comunità dopo circa quarant’anni, accoglierà infatti per la prima volta un evento culturale di questa portata. Un luogo profondamente legato alla storia e alla memoria di Gerace torna così a vivere attraverso la cultura, la musica e la partecipazione, recuperando pienamente la propria funzione di spazio aperto alla comunità.

Il sindaco Rudi Lizzi: “Questa serata ha per Gerace un significato particolare”

«Questa serata ha per Gerace un significato particolare – dichiara il Sindaco Rudi Lizzi – perché ci permette di restituire pienamente alla comunità un luogo che per circa quarant’anni non ha potuto essere vissuto e che oggi torna ad accogliere cittadini e visitatori attraverso la cultura. Farlo con un evento di questo livello e con Francesca Ascioti, artista geracese che ha portato il proprio talento sui palcoscenici internazionali, rende questo appuntamento ancora più significativo. Recuperare il nostro patrimonio significa certamente tutelarlo, ma soprattutto tornare a viverlo e creare al suo interno nuove occasioni di incontro, conoscenza e bellezza. È questa la direzione che vogliamo continuare a seguire per Gerace».

L’incontro tra talento, identità e patrimonio

La presenza di un’artista geracese affermatasi sui palcoscenici internazionali, proprio in uno dei luoghi storici restituiti alla città, conferisce all’appuntamento un valore ulteriore: quello dell’incontro tra talento, identità e patrimonio, in una serata che attraverso il linguaggio universale della musica racconta il Mediterraneo e le sue radici.

L’appuntamento al Convento dei Cappuccini

L’appuntamento è per giovedì 20 agosto 2026, alle ore 21.00, presso il Convento dei Cappuccini, Largo Piana, Gerace.

Ingresso aperto al pubblico.