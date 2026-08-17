Villa San Giovanni, tutto pronto per la Festa de l’Unità e la ‘Conversazione sulla Costituzione’
In piazza dei Parlamenti il confronto sulla Costituzione organizzato dal Pd di Villa San Giovanni con ospiti istituzionali e politici
17 Agosto 2026 - 17:00 | Comunicato Stampa
Anche a Villa San Giovanni il Partito Democratico organizzerà un’iniziativa all’interno delle Feste de l’Unità che i Circoli della Provincia reggina stanno proponendo in maniera corale.
Una conversazione sulla Costituzione
Faremo un incontro tematico, una Conversazione sulla Costituzione.
Avremo il contributo autorevole di Antonino Spadaro, ordinario di Diritto Costituzionale UniRc, che proprio recentemente ha pubblicato un illuminante saggio divulgativo.
Lo faremo a Piazza dei Parlamenti a Villa, con il contributo dell’Associazione “La Cave” che attualmente ospita le riunioni del Circolo PD T. Giordano.
Gli interventi
Interverranno Francesco Kostner, giornalista, Giusy Caminiti, sindaca di Villa San Giovanni, Rossella Bulsei, componente Segreteria regionale Alleanza Verdi Sinistra, Saverio Pazzano, Consigliere comunale a Reggio C. e leader del Movimento politico La Strada.
Chiuderà i lavori il Senatore Nicola Irto, Segretario del PD Calabria.
Appuntamento, quindi, il 24 agosto, ore 18.30.
Enzo Musolino, Segretario cittadino Partito Democratico Villa SG
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