Cittanova, la denuncia del PD: ‘Vandalizzati i manifesti della Festa dell’Unità’

"Fare piena luce sull’accaduto e garantire l’agibilità democratica" la nota della Federazione Metropolitana del Partito Democratico di Reggio Calabria e del Circolo PD di Cittanova

La scorsa notte i manifesti che pubblicizzano il programma della Festa de l’Unità di Cittanova, in programma il 7 e l’8 agosto, sono stati completamente strappati e gettati a terra. Il pannello sul quale erano affissi si trova in una zona centrale del paese, all’angolo tra via Rocco Gentile e via Dante.

Nella mattinata odierna è stata presentata denuncia al Commissariato di Polizia ed è stata richiesta l’acquisizione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area. Contestualmente, i manifesti sono stati nuovamente affissi.

Il PD: «Un atto vandalico mirato e grave»

“Si tratta di un atto vandalico mirato e grave – dichiarano la Federazione Metropolitana del Partito Democratico di Reggio Calabria e il Circolo PD di Cittanova – che non colpisce soltanto il nostro partito, ma rappresenta un’intimidazione nei confronti del libero confronto democratico e dell’intera comunità cittadina. Strappare dei manifesti non significa soltanto danneggiare un materiale informativo: significa tentare di impedire la diffusione di un messaggio politico e di limitare la libera partecipazione alla vita democratica. A questo episodio – prosegue la nota – si aggiungono le ripetute e pesanti minacce che, nelle ultime settimane, hanno interessato rappresentanti istituzionali e dirigenti del Partito Democratico cittadino da parte di un soggetto ben noto per la sua condotta. Si tratta di fatti che, nel loro insieme, contribuiscono ad alimentare un clima di tensione che non può essere sottovalutato”.

La richiesta di piena luce e la conferma della Festa

La Federazione Metropolitana del Partito Democratico di Reggio Calabria e il Circolo di Cittanova chiedono che venga fatta piena luce su quanto accaduto, individuando i responsabili dell’atto vandalico, e che siano adottate tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza delle persone oggetto di minacce e il pieno esercizio dell’agibilità democratica e politica nel territorio.

Il Partito Democratico conferma, infine, che proseguirà con serenità e determinazione nell’organizzazione della Festa de l’Unità, prevista per il 7 e l’8 agosto. Un appuntamento aperto all’intera comunità cittadina, pensato come luogo di confronto, partecipazione e condivisione, nel quale discutere delle sfide che riguardano Cittanova, la Piana e la Calabria.

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Il tentativo di intimidire o scoraggiare la partecipazione democratica non fermerà l’impegno del Partito Democratico, che continuerà a promuovere occasioni di dialogo, confronto e partecipazione aperte a tutti i cittadini.