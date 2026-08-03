Fondo Piccoli Comuni, Minasi: ‘Dal Mit di Salvini quasi 3 mln per le strade della Calabria’

“Dai fatti alle opere concrete: la Calabria torna al centro dell’agenda di Governo grazie all’attenzione e all’impegno costante del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Con lo scorrimento della graduatoria del Fondo Piccoli Comuni, arrivano nella nostra regione quasi 3 milioni di euro (2.956.000 € per la precisione) destinati alla manutenzione straordinaria, alla messa in sicurezza e al ripristino delle strade comunali di 20 borghi calabresi”.

Lo dichiara in una nota la Senatrice della Lega Tilde Minasi, che prosegue:

“Garantire la sicurezza della rete viaria non significa soltanto asfaltare una strada, ma vuol dire contrastare lo spopolamento dei piccoli centri, consentire ai residenti e ai lavoratori di spostarsi in sicurezza, valorizzare il turismo interno e restituire dignità a comunità per troppo tempo dimenticate. I piccoli Comuni rappresentano il cuore pulsante e l’identità profonda della Calabria: investire sulle loro infrastrutture di prossimità significa investire sul loro futuro”.

Un’attenzione importante all’interno di questo stanziamento riguarda da vicino la Provincia di Reggio Calabria. Tra i 20 enti locali ammessi al finanziamento in tutta la regione, infatti, figurano tre comuni reggini, ai quali andrà un importo di 150.000 euro ciascuno per opere nevralgiche di viabilità, tra vie interpoderali, strade comunali e strade di accesso a impianti pubblici.

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