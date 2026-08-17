Trapani: Aronica parla di organico ancora incompleto. Dalla rifondazione è rimasto un solo giocatore

A pochi giorni dal debutto in Coppa Italia, parla il tecnico del Trapani Aronica. Dichiarazioni ripresa da notiziariocalcio.com: “Ci aspettavamo di giocare la Coppa il 30 agosto per cui avevamo fatto una preparazione mirata ma il calendario ha detto che dovevamo giocare il 23 per cui abbiamo dovuto rimodulare la preparazione fisica ed atletica per farci trovare pronti.

Ci manca ancora un portiere under per completare la batteria dei portieri oltre ad un attaccante che ancora non siamo riusciti a chiudere per completare il reparto offensivo. Manca ancora qualcosa. Da oggi avremo un altro under in prova e poi dopo possiamo considerarci al completo. Chiaramente è una squadra totalmente rifondata, con il solo Napolitano rimasto in rosa dalla passata stagione, ma sono fiducioso perché stiamo lavorando bene”.