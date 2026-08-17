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Reggina: primo giorno al S. Agata. Il resoconto della seduta di allenamento

Partitella in famiglia, ancora Alma protagonista

17 Agosto 2026 - 20:12 | Redazione

Reggina Cantalupa Giuliano Alma ()

Dopo i diciassette giorni trascorsi a Cantalupa, nel pomeriggio di oggi gli amaranto di mister Marchionni hanno fatto rientro al centro sportivo Sant’Agata. Un allenamento pomeridiano ha caratterizzato l’inizio della seconda parte del ritiro precampionato.

Dopo una parte iniziale dedicata alla riattivazione e ad esercizi fisici, il gruppo ha lavorato sul possesso palla. A seguire una partitella a metà campo, che ha visto la squadra in pettorina bianca prevalere per 2-0 su quella in maglia nera, grazie alla doppietta di Alma. In chiusura, una nuova ed intensa fase dedicata al lavoro atletico.

Domani è in programma una doppia seduta.

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RegginaReggio Calabria Calcio
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