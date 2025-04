Karaoke, cabaret e buon cibo: la combinazione perfetta all’Hostaria dei Campi

Questa sera il locale del centro si trasforma in un palcoscenico di emozioni e bontà. Prenota il tuo tavolo

Se sei alla ricerca di una serata speciale all’insegna del buon cibo, del divertimento e dell’intrattenimento di qualità, non puoi mancare all’appuntamento di venerdì 25 aprile presso la pizzeria Hostaria dei Campi, situata nel cuore del centro città. A partire dalle ore 20:30, il locale si trasformerà in un palcoscenico di emozioni, grazie al mix perfetto di karaoke e fine dining.

Show e performance dal vivo

Durante la serata, potrai assistere al fantastico show di Ciccio Mandaglio e all’eccezionale performance di A.D. Filippo Canale, che accompagneranno la serata con energia e spettacolarità. Ma non è tutto: la possibilità di partecipare al karaoke darà vita a momenti di divertimento unici, dove ogni ospite potrà esibirsi come un vero cantante!

Cabaret e divertimento

Un’occasione imperdibile anche per i più appassionati di cabaret, con la possibilità di vincere il cabaret di Max Giusti, uno dei comici più amati del panorama italiano. Inoltre, la pizzeria offre una proposta gastronomica di altissimo livello, con le sue prelibate pizze e piatti speciali, perfetti per accompagnare la musica e il buon umore della serata.

Prenota il tuo tavolo

Ti consigliamo di prenotare il tuo tavolo in anticipo, in quanto l’evento promette di essere un grande successo e i posti sono limitati.

L’evento è sponsorizzato dalla Compagnia della Bellezza Hair Collection di Gaetano e Alessio, che rendono ancora più esclusiva questa serata speciale.

Non perdere questa fantastica occasione di divertirti e gustare ottime pizze in un’atmosfera unica! Prenota subito il tuo posto per una serata all’insegna del buon cibo, della musica e del cabaret!