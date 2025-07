3ª marcia per l’Aspromonte: un’escursione per ricordare i catastrofici incendi del 2021

Sabato 19 luglio 2025, l’Aspromonte torna a essere protagonista con la terza edizione di un evento dal forte valore simbolico e ambientale: la 3ª Marcia per l’Aspromonte, un’escursione collettiva per ricordare gli incendi devastanti dell’estate 2021 e ribadire l’urgenza della prevenzione e della tutela del patrimonio naturale.

Il ritrovo è fissato alle ore 9:00 a Gambarie (RC), in Piazza Mangeruca, da dove si partirà per raggiungere in auto la Diga del Menta, punto di partenza dell’escursione.

Dalle ferite alla rinascita: una comunità in cammino

Quattro anni dopo una delle stagioni più drammatiche per i boschi e la biodiversità aspromontana, questa iniziativa vuole essere un momento di memoria attiva. Non solo ricordo, ma soprattutto azione concreta: camminare insieme per rafforzare la consapevolezza e costruire una cultura della prevenzione condivisa.

La novità di quest’anno

La marcia è promossa in collaborazione con l’Osservatorio Permanente Antincendi in Aspromonte, istituito nel 2025, che per l’occasione presenterà un vademecum dedicato a cittadini ed escursionisti. Il documento conterrà informazioni pratiche su come prevenire, riconoscere e segnalare tempestivamente un incendio boschivo. L’obiettivo è chiaro e condiviso: zero incendi.

Programma della giornata

Continueremo a monitorare quanto sta succedendo alle zone colpite nel 2021 e come si stanno riprendendo. Durante il percorso faremo alcuni stop dedicati alle problematiche della rinascita del bosco ed in generale della ripresa degli ecosistemi dopo il passaggio del fuoco. Sarà un percorso facile per escursionisti, che partirà dalla Diga del Menta e raggiungerà una delle aree più colpite. Vedere con i propri occhi è fondamentale per comprendere l’importanza di essere in prima linea affinché questo non accada mai più.

Programma:

9:00 : Ritrovo in Piazza Mangeruca a Gambarie (RC)

: Ritrovo in 9:30 : Partenza in auto verso la Diga del Menta

: Partenza in auto verso la 10:00 : Inizio escursione (previsto lungo il percorso sosta per pranzo al sacco a carico di ciascun partecipante)

: Inizio escursione (previsto lungo il percorso sosta per pranzo al sacco a carico di ciascun partecipante) 16:30 (indicativo): Fine giornata

Scheda tecnica dell’escursione

Difficoltà : escursionistica facile

: escursionistica facile Dislivello : 500 metri circa

: 500 metri circa Lunghezza : 11 km circa

: 11 km circa Tipologia : Lineare A/R

: Lineare A/R Trasporto: Mezzo proprio

Cosa portare

Abbigliamento comodo a strati, adeguato alle temperature ed alle tendenze meteorologiche del periodo

Antivento/antipioggia

Scarpe da trekking

Crema solare

Pranzo al sacco

Scorta d’acqua (almeno 1,5 litri)

Snack energetici

Prenotazione obbligatoria

Per partecipare, è necessario prenotarsi contattando:

347 0804515

guideparcoaspromonte@gmail.com

Informazioni Importanti

Comunicate eventuali patologie, allergie, reazioni particolari a punture di insetto o simili, fobie o condizioni di salute particolari prima dell’evento. L’itinerario potrebbe subire variazioni o essere annullato per garantire la sicurezza dei partecipanti, a discrezione insindacabile della guida.