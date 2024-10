La promessa del presidente Luca Gallo diventa virale

Tra le tantissime cose dichiarate nel corso della chiacchierata tra il presidente Luca Gallo ed i tifosi, è venuta fuori la voglia tra l’altro mai nascosta del massimo dirigente di andare via da questa categoria e per farlo ha anche fatto una promessa che da qualche giorno troviamo su siti e social:

“Da quando sono arrivato a Reggio ho sempre detto che voglio levare via la Reggina dalla serie C, adesso lo ribadisco con più convinzione.

La barba lunga? Non è scaramanzia, ma ho fatto un fioretto, ma vi confesso una promessa che ho fatto. Non so nuotare ed ho il terrore dell’acqua. Se la Reggina, però, vincerà il campionato mi farò portare a largo con la barca del mio amico Vincenzo Calafiore e mi butterò in mare, ovviamente con le dovute precauzioni, farò anche una diretta facebook“.

