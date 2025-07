Reggina: il ricordo di Bojinov e la promessa di mister Trocini

Ultimo appuntamento all’Arena “Ciccio Franco” con Sky “Calciomercato L’Originale“ e gradinate piene con una straordinaria partecipazione di pubblico. Non mancano i riferimenti alla Reggina nel corso della trasmissione, il primo a parlarne è Valeri Bojinov: “Giocare al Granillo era difficile ma allo stesso tempo stimolante e per me nel calcio gli stimoli erano fondamentali. Agli amaranto ho fatto due gol, entrambi con la maglia del Lecce. Qui i tifosi sono meravigliosi”.

Subito dopo è stato il momento di mister Trocini, insieme al capitano Barillà, acclamato dai tifosi presenti: “Questa è una grande città che ti conquista ti fa battere il cuore. Qui c’è grande passione e noi ci sentiamo in debito con loro. È una ossessione riportare la Reggina in Serie C. L’unica cosa che mi sento di dire è che ce la metteremo tutta. Ai tifosi non chiedo nulla, siamo noi che dobbiamo dare a loro“.

Guardando il pubblico sugli spalti ha chiuso il sindaco Falcomatà: “Questa non è una città da serie D ma da Champions”.