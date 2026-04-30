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‘Caso Messina’: ‘La Lega Dilettanti ha il dovere di prendere posizione e fare luce senza rinviare’

La riflessione sull'autorevole sito alfredopedulla.com

30 Aprile 2026 - 19:26 | Redazione

Pallone Serie D

Sulle questioni riguardanti la serie D girone I, tra caso Messina e vicenda scommesse, troviamo una riflessione-invito anche sull’autorevole sito alfredopedulla.com: “Campionati condizionati da troppe situazioni extra che rendono l’aria avvilente e quasi irrespirabile. In Serie C da anni succede di tutto: club in regola che si iscrivono senza controlli, club che automaticamente spariscono, classifiche stravolte e città (intere tifoserie) che affondano senza un vademecum necessario per evitare gli stessi disastri. Adesso bisognerebbe fare chiarezza (per utilizzare un eufemismo) su quanto sta accadendo nel girone I di Serie D. Sotto la lente d’ingrandimento la posizione del Messina, tra iscrizione e tesseramenti di calciatori che stanno trovando con forza spazio.

Il discorso è chiaro: se tutto è stato fatto alla luce del sole da parte di dirigenti in regola, avanti così e nessun dubbio. Altrimenti, considerando esposti e denunce degli ultimi giorni, la Lega Dilettanti ha il dovere di prendere posizione e di fare luce senza rinviare o procrastinare, alla vigilia dell’ultimo atto della stagione. Non ci riferiamo ai playoff, servizio inutile da anni e non abolito visto che vincerlo ti regala una medaglia di latta, ma all’intero campionato visto che stanno per arrivare i verdetti. Siamo per il rispetto delle regole al 100 per cento, aspettiamo chiarezza senza perdere troppo tempo”.

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