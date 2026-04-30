Minasi: ‘Il Senato dice ‘Sì’ al decreto Ponte. Inseriti 12 milioni per la Bovalino-Bagnara’

«Il Ponte è il volano che traina tutto il territorio. Con il mio emendamento mettiamo in sicurezza un’arteria vitale per la provincia reggina, dimostrando che questo progetto porta sviluppo concreto e sicurezza».

Così in una nota la Senatrice della Lega Tilde Minasi, dopo l’approvazione in Senato, con 95 voti favorevoli, del decreto Commissari, che riavvia l’iter del Ponte sullo Stretto dopo i rilievi della Corte dei Conti e nel quale sono inseriti anche altre importanti misure.

«Oggi il Senato non ha solo approvato un provvedimento – prosegue Minasi – ha dato il via libera a una nuova era per il Mezzogiorno e per l’Italia intera. Ma c’è un risultato che rivendico con particolare forza e commozione: grazie a un mio intervento diretto nel testo, siamo riusciti a inserire un finanziamento di 12 milioni di euro destinato esclusivamente alla messa in sicurezza della Bovalino-Bagnara.

È la risposta più sonora a chi dice che il Ponte è un’opera isolata: il Ponte è, al contrario, il cuore pulsante di un piano che rigenera l’intera viabilità calabrese».

Decreto Commissari e Ponte sullo Stretto, Minasi rivendica l’emendamento

La Senatrice si sofferma quindi sul nuovo finanziamento in arrivo per il territorio di Reggio Calabria:

«I 12 milioni di euro per la Bovalino-Bagnara – spiega Minasi – rappresentano una vittoria storica per la provincia reggina. Parliamo di una strada strategica, per troppo tempo dimenticata, che ora verrà finalmente riqualificata e messa in sicurezza. Questo è il metodo della Lega e del Ministro Matteo Salvini: passare dalle parole ai fatti. Ho lottato perché questo finanziamento fosse inserito, perché la sicurezza dei miei concittadini e la percorribilità dei nostri territori sono priorità assolute.

Grazie all’idea del Ponte e alla determinazione di questo Governo – continua – riusciamo a sbloccare risorse che la Calabria aspettava da decenni. Dobbiamo smetterla di pensare al Ponte sullo Stretto come a una singola opera architettonica. Il Ponte è l’innesco di un sistema: è grazie a questa grande visione se oggi parliamo di 12 milioni per la Bovalino-Bagnara, di investimenti sulla statale 106, di alta velocità ferroviaria e di ammodernamento dei porti. È il progetto che trascina la Calabria e la Sicilia nel futuro, rendendole finalmente competitive in Europa e nel Mediterraneo. Chi si oppone al Ponte, si oppone anche a tutto questo sviluppo collaterale».

“12 milioni per la Bovalino-Bagnara”: sicurezza e viabilità al centro

«Abbiamo vinto contro il partito dei “No” a prescindere – aggiunge la Senatrice – contro chi vorrebbe rassegnare il Sud a un eterno sottosviluppo. Le opposizioni hanno cercato di sabotare questo provvedimento con scuse ideologiche, ma i fatti dicono altro: noi portiamo sicurezza stradale, posti di lavoro e modernità.