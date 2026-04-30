Reggio, viola il divieto di avvicinamento e cosparge di benzina la casa dei genitori. Arrestato

Decisivo l’intervento delle Volanti della Polizia di Stato: l’uomo è stato bloccato prima che la situazione degenerasse

Notte di paura a Reggio Calabria, nella zona collinare a Sud della città. Un uomo viola il divieto di avvicinamento ai propri genitori e cosparge di benzina il perimetro dell’abitazione familiare.

L’episodio si è verificato tra il 27 e il 28 aprile. Secondo quanto emerso, l’uomo, per motivi ancora in corso di accertamento, si sarebbe avvicinato alla casa dei familiari nonostante il provvedimento restrittivo di avvicinamento.

Benzina attorno all’abitazione, intervengono gli agenti della Polizia

L’uomo avrebbe cosparso di benzina non solo il perimetro dell’abitazione dei genitori ma anche una delle autovetture di famiglia.

Un gesto che avrebbe potuto avere conseguenze pesantissime se non fosse arrivato, in tempo, l’intervento degli uomini delle Volanti della Polizia di Stato, in servizio presso la Questura di Reggio Calabria.

Bloccato dalla Polizia e arrestato

Gli agenti sono riusciti a fermare l’uomo evitando il peggio e riportando la calma dopo momenti di forte tensione.

L’uomo è stato condotto in carcere e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Restano ancora da chiarire i motivi che avrebbero portato al gesto.