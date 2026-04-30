Elezioni, Falcomatà torna sul ‘Noi e Loro’: ‘Indietro non si torna, la destra portò al pignoramento dei lampadari’

La campagna elettorale di Reggio Calabria e la sfida a distanza tra Giuseppe Falcomatà e Francesco Cannizzaro continua a muoversi sul terreno del “noi” e del “loro”. Un campo scelto da Giuseppe Falcomatà, consigliere regionale ed ex sindaco, che anche nel suo ultimo post torna ad affondare il colpo contro il centrodestra.

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Dopo il lungo elenco pubblicato nei giorni scorsi, nel quale aveva contrapposto la stagione amministrativa del centrosinistra a quella del centrodestra, Falcomatà rilancia. E lo fa rievocando uno degli episodi simbolo del passato politico cittadino: il pignoramento degli storici lampadari del Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio.

“Indietro non si torna”, scrive Falcomatà. Poi l’attacco diretto:

“Il fallimento della destra al Comune ha prodotto perfino il pignoramento degli storici lampadari del Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio”.

Il riferimento politico è chiaro. Falcomatà guarda alla stagione amministrativa di Giuseppe Scopelliti, oggi schierato al fianco di Francesco Cannizzaro, candidato sindaco del centrodestra alle comunali del 24 e 25 maggio.

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Per l’ex primo cittadino, quella pagina rappresenta il passato da non ripetere. Una stagione che, nella sua lettura, avrebbe lasciato ferite profonde nei conti e nell’immagine della città.

Nel post, Falcomatà rivendica poi il lavoro svolto dal centrosinistra negli anni successivi:

“Oggi tutto è cambiato! Il centrosinistra ha rimesso i conti in ordine e programmato attentamente i fondi europei, realizzando tante opere e servizi fondamentali, con una spesa di oltre il 94% dei fondi disponibili”.

E ancora.

“SPOILER: la sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio è salva ed è la sala di rappresentanza di tutti i reggini. Oggi si chiama ‘Salone dei Lampadari Italo Falcomatà’. Ecco la differenza tra NOI e loro!”.

Il nuovo intervento si inserisce nel botta e risposta già acceso tra Falcomatà e Cannizzaro. Nel primo post, l’ex sindaco aveva costruito una lunga contrapposizione tra “loro” e “noi”, parlando di debiti, bilancio, società partecipate, Atam, asili nido, servizi sociali, fondi comunitari, cultura e legalità. Tra i passaggi più duri, quello in cui aveva scritto:

“Loro sono quelli di Lele Mora, noi siamo quelli di Reggio finalista come capitale della cultura”.

Cannizzaro aveva replicato direttamente, respingendo l’impostazione dell’ex sindaco e accusandolo di guardare a un passato ormai superato.

“La campagna elettorale non è fra te e Scopelliti, tra oggi e gli anni 2000. La campagna elettorale si fa sul qui e ora”, aveva scritto il candidato del centrodestra, rivendicando interventi su aeroporto, Ryanair, porto, campus universitario, circoscrizioni, grandi eventi e G7.

Ma Falcomatà non arretra. Anzi.