Elezioni, Cannizzaro a Falcomatá: ‘Noi, quelli del Capodanno RAI, del Vinitaly e Ryanair. Voi quelli del Sunsetland’.

Botta e risposta tra il candidato sindaco di cdx ed il consigliere regionale: “La campagna non è tra te e Scopelliti. Si parla del qui e ora”

Dopo il lungo post pubblicato da Giuseppe Falcomatà, oggi consigliere regionale ed ex sindaco della città, arriva la replica di Francesco Cannizzaro, candidato sindaco del centrodestra alle elezioni comunali del 24 e 25 maggio.

Cannizzaro ha scelto di rispondere direttamente sotto il post di Falcomatà, contestando l’impostazione del messaggio dell’ex primo cittadino, costruito sulla contrapposizione tra “noi” e “loro”.

Per il candidato del centrodestra, il confronto elettorale non può essere impostato sul passato.

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La replica di Cannizzaro

“Caro Giuseppe, in un mondo dove sono sempre di più le persone che preferiscono affidarsi ad un post qualunquista, mirato a gettare fumo negli occhi, piuttosto che parlare di proposte concrete, ti rispondo qui, così spero tu la smetta di guardare ad un passato che non esiste più, ancorato a concetti come Lele Mora e Valeria Marini, che ritengo non appartengano a nessuno da queste parti, se non al tuo tentativo di ergerti al Fabrizio Corona di turno”.

Poi l’affondo politico:

“La campagna elettorale non è fra te e Scopelliti, tra oggi e gli anni 2000. La campagna elettorale si fa sul qui e ora”.

Cannizzaro contesta anche l’uso ripetuto della distinzione tra “noi” e “loro”:

“È la seconda volta in pochi giorni in cui leggo tue considerazioni su ‘NOI’ e ‘LORO’. Quindi, intanto avrei una domanda: chi intendi esattamente con ‘loro’? Perché io in questi anni in Parlamento di soldi mi pare di averne portati al Comune di Reggio Calabria e non di averne sottratti, senza ricevere mai neppure un ‘plauso’ da chi quei fondi li ha ricevuti e li ha potuti utilizzare. Anzi, AVREBBE potuto utilizzare… e non lo ha fatto”.

Aeroporto, porto, università e servizi: il contrattacco del candidato

Il deputato rivendica gli interventi portati avanti per Reggio Calabria, a partire dall’aeroporto.

“Noi siamo quelli dei 25 milioni di euro per l’aeroporto; voi siete quelli che dallo scalo non riuscite neppure a creare un collegamento pubblico stabile col resto della città”.

E ancora:

“Noi siamo quelli che hanno portato qui Ryanair; voi siete quelli del ‘volano frottole’”.

Cannizzaro cita anche il porto, il campus universitario, il lido comunale e il trasporto per le persone con disabilità.

“Noi siamo quelli dei 15 milioni di euro per il porto; voi siete quelli che da allora, in quasi 5 anni, non siete riusciti a sedervi al tavolo con l’Autorità portuale ed enti vari per poter mettere quei soldi a frutto”.

Poi il passaggio sull’università:

“Noi siamo quelli dei 4 milioni di euro per la realizzazione del Campus universitario per trattenere qui i nostri giovani e attirarne qui altri; voi siete quelli che non mettono neanche un euro per salvare l’Università per stranieri”.

“Noi quelli delle circoscrizioni, voi ci avete ostacolato”

Nella replica, Cannizzaro rivendica anche il ritorno delle circoscrizioni.

“Noi siamo quelli che hanno ri-voluto le circoscrizioni, creando una norma ad hoc e portando qui una base economica di partenza per poterle istituire; voi siete quelli che ci hanno ostacolato fino all’ultimo giorno e per ricostituirle ci avete messo una vita, facendolo anche male”.

Il candidato del centrodestra lega il tema anche alla rappresentanza dei territori e alla necessità di avvicinare l’amministrazione ai quartieri.

Lungomare, turismo e grandi eventi

Il confronto si sposta poi sul decoro urbano e sugli eventi.

Cannizzaro richiama le condizioni del Lungomare dopo il ciclone e attacca l’amministrazione per la gestione della città durante le festività pasquali.

“Noi siamo quelli che poche settimane fa hanno incassato un emendamento da 15 milioni di euro per ridare dignità, decoro e sicurezza alle aree costiere di Reggio e Cannitello; voi siete quelli che, dopo un mese dal ciclone, a Pasqua e Pasquetta ci avete fatto fare una figura di m*** con centinaia di turisti stranieri che allibiti guardavano il più bel chilometro d’Italia schifati dal degrado, dall’immondizia e dai detriti che dovevano schivare passeggiando. E con l’info-point chiuso”.

Poi il confronto sugli eventi:

“Noi siamo quelli del Capodanno RAI e del VinItaly & the City; voi siete quelli del Patto per il Commercio a 20 giorni dalle elezioni comunali”.

E ancora:

“Noi siamo quelli che – a costo zero – hanno portato qui il G7, facendo apprezzare le nostre bellezze e potenzialità ai più grandi di tutto il mondo; voi siete quelli che con quasi 500mila euro avete organizzato ‘Sunsetland’”.

L’attacco finale: “Noi abbiamo già vinto”

La replica di Cannizzaro si chiude con un attacco duro alla precedente esperienza amministrativa del centrosinistra.

“Caro Giuseppe, se gli argomenti della vostra campagna elettorale sono legati a questioni di 15/20 anni fa, o ai miei riferimenti – da credente convinto – alla Madonna della Consolazione, oppure ad un condizionale sbagliato o ad una maglietta che si alza in preda alla foga di un comizio, posso solo dire che, comunque andranno le cose, noi abbiamo già vinto”.

Una risposta lunga, frontale, che alza subito il tono della sfida. Da una parte Falcomatà prova a riportare il confronto sul bilancio dei dieci anni di amministrazione comunale. Dall’altra Cannizzaro respinge quella lettura e sposta il terreno sul presente: fondi, infrastrutture, aeroporto, turismo, lavoro, decoro urbano e futuro della città.