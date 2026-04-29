Sede della Regione Calabria a Bruxelles, Greco: ‘Quanto costa, a chi serve e chi la gestisce?’

"Quanto costi esattamente, chi la gestisca con quale mandato e cosa abbia prodotto negli ultimi cinque anni non è mai stato chiarito" l'interrogazione di Filomena Greco di Casa Riformista – Italia Viva

“Una sede istituzionale a Bruxelles ha senso solo se lavora, se porta a casa risultati e se lo fa in modo che i cittadini calabresi possano vederlo. Quello che manca, fino ad oggi, è la prova che tutto questo sia avvenuto”.

Con queste parole la consigliera regionale di Casa Riformista – Italia Viva Filomena Greco annuncia di aver depositato ieri, 28 aprile 2026, un’interrogazione con richiesta di risposta scritta al Presidente del Consiglio regionale della Calabria sulla sede di rappresentanza istituzionale della Regione Calabria a Bruxelles.

I costi e le attività della sede

La struttura esistente ha un costo a carico del bilancio regionale e dunque dei contribuenti calabresi, ma quanto costi esattamente, chi la gestisca con quale mandato e cosa abbia prodotto negli ultimi cinque anni non è mai stato chiarito. L’interrogazione entra nel dettaglio di tutte le voci di spesa — canoni, utenze, personale, funzionamento, consulenze e incarichi esterni — e domanda quali finanziamenti europei siano stati intercettati, quali progetti approvati, quali accordi istituzionali conclusi. Si chiede conto se la sede abbia mai svolto attività di supporto in materia di europrogettazione e accesso ai fondi europei e se, dall’inizio del 2026, la struttura sia stata effettivamente utilizzata, da chi, in quali date e per quali finalità, e se le interlocuzioni svolte abbiano riguardato dossier relativi a organismi del sistema regionale, tra cui ARRICAL e SORICAL.

“Non è una questione di principio contro la presenza istituzionale in Europa: è una questione di fatti – ha aggiunto Greco – vogliamo sapere quante risorse europee sono state effettivamente intercettate grazie a questa sede, quali Comuni calabresi ne hanno beneficiato, chi ha gestito quella presenza e con quale mandato. Se i risultati ci sono, il Presidente della Regione e la Giunta regionale li mostrino”.

Il modello di presenza istituzionale

L’interrogazione pone anche una questione più generale sul modello di presenza istituzionale in sede europea. Se la struttura non è efficiente, il Presidente della Regione e la Giunta regionale sono chiamati a dirlo e a valutare forme alternative, anche coordinate con altre regioni. La trasparenza, in questo caso, non è un’opzione.

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