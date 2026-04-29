Reggio primo maggio, la città si prepara allo show: attesi anche Marco Carta e Le Vibrazioni

REGGIO PRIMO MAGGIO allo start. Atteso in città il pubblico dei grandi eventi, per la festa di Studio54network, con tanti Big nazionali. Sul palco, tra gli altri, Rosa Chemical, Enrico Nigiotti, Le Vibrazioni, Vale Lambo e New Trolls.

L’Arena dello Stretto è già un cantiere di emozioni. Sul lungomare di Reggio Calabria, tra il blu dello Stretto e il profilo della Sicilia, tecnici e addetti ai lavori lavorano senza sosta: strutture che si innalzano, ledwall che prendono vita, impianti audio e luci pronti a trasformare uno dei luoghi più suggestivi d’Italia in un’arena spettacolare.

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Un grande evento che cresce anno dopo anno

È la grande festa firmata Studio54network, giunta al terzo anno e ormai diventata un appuntamento identitario per la città. Un progetto voluto con convinzione dalla Città Metropolitana fin dall’inizio, quando l’ex vicesindaco Carmelo Versace ne intuì subito il potenziale: portare grandi nomi della musica italiana in una piazza aperta, gratuita e popolare.

Quest’anno l’asticella si alza ancora. L’allestimento annunciato è tra i più imponenti mai visti sul territorio: una macchina scenica poderosa, con tecnologie di ultima generazione, capace di competere con i grandi eventi nazionali.

Primo maggio, diretta e show all’Arena dello Stretto

Il sipario si alzerà il 1° maggio già dal pomeriggio: diretta radiotelevisiva dalle 15, poi dalle 17 il palco entrerà nel vivo con una lunga sequenza di performance live. Non una semplice scaletta, ma un flusso continuo di musica, energia e interazione, guidato dai conduttori di Studio54network, anche direttori artistici e produttori dell’evento.

Un cast potente tra icone e nuove stelle

Il vero punto di forza è la line-up: oltre 20 artisti, un mosaico musicale che attraversa generazioni e linguaggi, capace di parlare a un pubblico vastissimo.

Ci sono le firme consolidate della musica italiana, come Le Vibrazioni, simbolo del pop-rock che ha segnato un’epoca, e i leggendari New Trolls, autentici pionieri della scena prog.

C’è la profondità cantautorale di Enrico Nigiotti, capace di trasformare ogni esibizione in racconto emotivo, e la scrittura raffinata di Federica Abbate, una delle penne più influenti del pop contemporaneo.

Spazio poi all’energia della nuova scena: Rosa Chemical, irriverente e magnetico; Random, idolo delle nuove generazioni; Vale Lambo, voce autentica dell’urban italiano.

E ancora: Marco Carta, volto amatissimo del pop nazionale; Sugarfree, che riporta sul palco sonorità iconiche; Alex Wyse e Cioffi, tra i giovani più interessanti del momento; fino alla freschezza emergente di Pellegrina Pibigas.

Un cast difficilmente riunito in una piazza, che rende l’evento un unicum nel panorama nazionale.

RPM Music Contest e festa collettiva: il futuro sul palco

A rafforzare il senso di festa collettiva, il RPM Music Contest, che porterà sul palco i migliori talenti emergenti selezionati tra quasi 200 artisti da tutta Italia. Un ponte concreto tra chi è già protagonista e chi sogna di diventarlo.

Non è solo musica. È una celebrazione pubblica, accessibile, condivisa. L’Arena dello Stretto diventa così il cuore pulsante di una giornata che unisce spettacolo e territorio, tradizione e contemporaneità.

E mentre le luci si accendono e il palco prende vita, Reggio Calabria si prepara a vivere un Primo Maggio fuori scala: una festa potente, inclusiva, spettacolare. Una di quelle che non si limitano a riempire una piazza, ma la trasformano in un simbolo.