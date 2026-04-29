‘Visione Reggio 2030’: tutto pronto per l’incontro di Confesercenti con i candidati a sindaco
Il confronto prenderà le mosse dai temi individuati in “Visione Reggio 2030”, per entrare nel merito delle scelte che riguardano sviluppo, turismo, mobilità, servizi, imprese e qualità della vita
29 Aprile 2026 - 16:21 | Comunicato Stampa
Dopo la presentazione del documento strategico “Visione Reggio 2030”, Confesercenti Reggio Calabria promuove “Visioni Reggio”, un incontro con i candidati a sindaco pensato per portare il confronto elettorale sui temi concreti del futuro della città.
L’appuntamento si terrà sabato 2 maggio 2026 alle ore 18:00 presso il Rooftop Didimos Town Hotel.
Il confronto prenderà le mosse dai temi individuati in “Visione Reggio 2030”, per entrare nel merito delle scelte che riguardano sviluppo, turismo, mobilità, servizi, imprese e qualità della vita.
L’obiettivo è ascoltare le visioni e le scelte di governo dei candidati, partendo da una domanda semplice ma decisiva: quale direzione si intende dare a Reggio Calabria nei prossimi anni?
Il confronto sarà moderato dal giornalista Raffaele Mortelliti.
L’incontro si svolgerà su invito e sarà trasmesso integralmente mercoledì 6 maggio in prima serata su ReggioTv, canale 77/677, oltre che in streaming su www.reggiotv.it e su App ReggioTv.
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