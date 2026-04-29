Ciclone Harry, pronto il finanziamento da 1.1mln per il lungomare di Caulonia

È una giornata storica per Caulonia, una di quelle che si attendono con il fiato sospeso e si vivono con il cuore gonfio di soddisfazione. Il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per la Finanza Locale – ha autorizzato l’utilizzo delle economie derivanti dal progetto PNRR per il ripristino del lungomare di Caulonia, devastato dal Ciclone Tropicale “Harry” nelle giornate del 19, 20 e 21 gennaio 2026. Le risorse sbloccate ammontano a oltre 1.100.000 euro: un risultato straordinario, conquistato grazie al lavoro tenace e determinato dell’Amministrazione Comunale, condotto in silenzio e in piena sinergia con il Comune capofila di Roccella Jonica e reso possibile anche dal fondamentale contributo del Presidente del Consiglio Regionale della Calabria, Salvatore Cirillo.

Il ciclone, i danni, la battaglia istruttoria

Il Ciclone Harry aveva colpito con violenza eccezionale la costa jonica calabrese, riducendo in macerie un cantiere che si trovava all’85% di avanzamento. Crolli della pavimentazione, cedimento del muro paraonde, danni ingenti all’intera passeggiata: quello che doveva essere un gioiello del waterfront ionico era stato quasi completamente distrutto in tre giorni. Il Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2026 aveva dichiarato lo stato di emergenza per la Regione Calabria, e il Comune di Caulonia era stato incluso nell’Allegato 1 dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1180 del 30 gennaio 2026. Da quel momento, l’Amministrazione ha lavorato senza sosta, costruendo un’istruttoria solida e documentando ogni singolo danno per dimostrare la natura di forza maggiore dell’evento. Con nota pervenuta ieri, il Ministero dell’Interno ha riconosciuto la fondatezza dell’istanza e dato il via libera all’utilizzo delle economie PNRR per il ripristino del lungomare di Caulonia.

I cantieri: domani si parte

La notizia si trasforma immediatamente in azione concreta: già domani partirà il primo cantiere per i lavori di ripristino del lungomare. La prossima settimana sarà attivo un altro cantiere. Lavoreranno in parallelo per accelerare al massimo la ricostruzione. Caulonia non aspetta: vuole restituire ai propri cittadini, e a tutti coloro che la amano, il suo lungomare il prima possibile.

“Questa autorizzazione ministeriale è una vittoria della nostra comunità, ottenuta con tenacia e nella piena consapevolezza dei diritti che ci spettavano – dichiara con visibile emozione il Sindaco Francesco Cagliuso. Il Ciclone Harry ha distrutto un’opera pubblica su cui avevamo investito risorse, energie e speranze. Non ci siamo arresi neanche per un istante. Abbiamo lavorato senza sosta, insieme al Comune di Roccella Jonica e ai nostri uffici tecnici, per dimostrare che ci trovavamo di fronte a un evento di forza maggiore del tutto imprevedibile. Il Ministero lo ha riconosciuto, e oggi oltre 1,1 milioni di euro tornano a Caulonia. Domani mattina parte il primo cantiere: è la risposta più bella che potevamo dare ai nostri concittadini”.

Le parole dell’Assessore ai Lavori Pubblici Lorenzo Commisso

“Ho seguito passo per passo ogni fase tecnica e amministrativa di questa vicenda, e so quanto fosse complessa e delicata – aggiunge l’Assessore ai Lavori Pubblici Lorenzo Commisso. – La distruzione del cantiere da parte del ciclone è stata una batosta durissima, ma abbiamo reagito con rigore e metodo. Abbiamo costruito un’istruttoria solida e documentato ogni danno. Ora le risorse ci sono: la prossima settimana avremo due cantieri operativi in contemporanea, e lavoreranno senza fermarsi. Vediamo la luce in fondo al tunnel”.

Leggi anche

I ringraziamenti al Presidente Cirillo

Un ringraziamento speciale, sentito e doveroso, l’Amministrazione Comunale lo rivolge al Presidente del Consiglio Regionale della Calabria, Salvatore Cirillo. Il suo interessamento costante, la sua vicinanza concreta e il suo prezioso supporto istituzionale hanno rappresentato un valore aggiunto determinante in una battaglia che si combatteva su tavoli nazionali. Grazie al lavoro svolto di concerto con il Presidente Cirillo, Caulonia ha potuto far sentire la propria voce con ancora maggiore forza. La comunità cauloniese non dimentica chi le è stato vicino nel momento del bisogno, e oggi celebra anche questa leale collaborazione istituzionale.