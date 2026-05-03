Redel Viola, parte la corsa playoff: al Palacalafiore arriva Benevento

Il momento tanto atteso è finalmente arrivato, mancano poche ore alla palla a due che darà il via ai playoff di Serie B Interregionale valevoli per la promozione in B nazionale.

La Redel Viola affronta la serie col favore del “fattore casa” contro la Miwa Energia Cestistica Benevento di coach Parrillo.

Stasera inizieranno gli scontri incrociati e si avranno le prime indicazioni sui valori espressi dai due gironi E ed F, ma per la piazza neroarancio non ci sono altri risultati che non siano la vittoria ed il passaggio al turno successivo.

L’avversario

Benevento ha chiuso la regular season al settimo posto nel girone conquistando uno storico accesso ai playoff per la giovane società campana. Il gruppo allenato da coach Adolfo Parrillo ha mostrato continuità e carattere, confermandosi una formazione capace di reggere il confronto con avversari di livello.

La Miwa vuol mostrare di non essere arrivata ai playoff per caso e può contare su una buona presenza fisica vicino a canestro e su diversi giocatori in grado di colpire dal perimetro. Un equilibrio che rende la squadra beneventana insidiosa, soprattutto quando riesce ad alzare il ritmo e a coinvolgere più soluzioni offensive.

Tra i riferimenti principali c’è Murolo, play titolare, leader tecnico e capitano, autore di 10.8 punti e 4.5 assist di media. Sotto canestro pesa la presenza di Michael Acosta Marte, centro dominicano con passaporto spagnolo cresciuto nel settore giovanile del Barcelona. Il pivot è arrivato ai playoff da miglior realizzatore della squadra con 14.7 punti a partita.

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Nel corso della stagione Benevento ha trovato risposte importanti anche dai nuovi innesti. Alessio Giacomi, ala grande classe 2003, ha portato energia e concretezza, viaggiando a 12 punti e 6 rimbalzi di media. Da seguire anche Jovan Filipovic, ala piccola classe 2004 cresciuta nel vivaio di Varese, già con esperienze nella categoria tra Brindisi e Monopoli.

A completare le rotazioni c’è Alessandro Di Febo, guardia tiratrice classe 2003 arrivata quest’anno, e i confermati Rianna, Miraglia, Bongiovanni e Iommelli.

Arbitri della serata i signori Matteo Filesi di Chiaramonte Gulfi (RG) e Francesco Giunta di Ragusa. La gara sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social della Redel Viola.