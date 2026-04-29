Salario giusto, il sottosegretario Sbarra: ‘Più tutele e stop ai contratti pirata’

Decreto lavoro: esonero fino al 100% per over 35 nella ZES e rilancio del Sud. Sbarra: "Competitività e giustizia sociale nella strategia del Governo"

“L’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri dello schema di decreto-legge in materia di salario giusto, incentivi all’occupazione e contrasto al caporalato digitale è un ulteriore passo in avanti nell’azione del Governo a tutela del lavoro, della dignità dei lavoratori e della competitività del sistema produttivo nazionale”.

Lo afferma il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega al Sud, Luigi Sbarra.

Salario giusto e occupazione: 1 miliardo e misure per la ZES

Il provvedimento, tra l’altro, stanzia circa 1 miliardo di euro, rafforza in modo significativo gli strumenti a sostegno dell’occupazione stabile, con particolare attenzione alle aree ricomprese nella ZES Unica Mezzogiorno, potenziando e prorogando per tutto il 2026 il sistema strutturato di esoneri contributivi volto a incentivare nuove assunzioni a tempo indeterminato.

Con il decreto, il contributo mensile per l’occupazione di donne residenti nelle regioni della ZES è innalzato da 650 a 800 euro, mentre per i giovani under 35 è confermata la maggiorazione del bonus da 500 a 650 euro per le assunzioni negli stessi territori.

A queste misure si affianca la conferma del bonus occupazionale esclusivamente dedicato all’area ZES, prorogato per l’intero 2026. L’incentivo prevede un esonero contributivo fino al 100% dei contributi previdenziali nel limite massimo di 650 euro mensili per ciascun lavoratore over 35, per una durata massima di 24 mesi.

Contratti nazionali, stop ai “contratti pirata” e rilancio del Sud

Il decreto prevede inoltre misure volte a contrastare il lavoro povero, introducendo il principio del “salario giusto” inteso come il trattamento economico definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative. In questa direzione, gli incentivi all’occupazione saranno riconosciuti esclusivamente alle imprese che applicano tali contratti, rafforzando così la contrattazione collettiva di qualità e contrastando il ricorso ai cosiddetti ‘contratti pirata’.

“Le misure previste nel decreto – dichiara il Sottosegretario Sbarra – si inseriscono in una strategia più ampia di rilancio del Mezzogiorno, finalizzata ad attrarre investimenti, ridurre i divari territoriali e favorire un’occupazione stabile e di qualità, valorizzando il potenziale produttivo e umano delle aree interessate”.

“Con questo provvedimento, il Governo Meloni conferma il proprio impegno a costruire un mercato del lavoro più giusto e moderno, capace di coniugare crescita economica e giustizia sociale, sostenendo al contempo la competitività del Paese”, conclude il Sottosegretario Sbarra.