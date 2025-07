R Marine Group, l’eccellenza della nautica made in Reggio. Rosmini: ‘Lo Stretto? La nostra casa’

Certe storie iniziano in silenzio, tra il rumore di lamiere e il profumo di salsedine. È il 1974 quando Ernesto Rosmini fonda a Reggio Calabria un piccolo cantiere nautico. Non immagina, in quel momento, di gettare le basi per il futuro di quella che oggi è un’azienda leader nel settore a livello nazionale.

R Marine Group è divenuta capace di ridare dignità e sviluppo ad un territorio, quello di Reggio Calabria, spesso bistrattato.

Oggi, a guidare questa realtà c’è Federico Rosmini, giovane imprenditore, laureato, con master e riconoscimenti alle spalle, che ha saputo trasformare il cantiere di famiglia in un punto di riferimento per il Sud Italia. Non solo riparazioni e rimessaggi, ma una visione ampia, fatta di tecnologia, etica, innovazione e rispetto per il mare (e l’ambiente più in generale).

R Marine Group e una sfida che guarda lontano

Federico Rosmini ha saputo immaginare ciò che ancora non c’era. Ha portato R Marine Group a entrare nei circuiti industriali più autorevoli, iscrivendo l’azienda a Confindustria e Confcommercio, affermandola come una realtà imprenditoriale matura, capace di creare sviluppo e opportunità. Un’azienda che lavora e cresce insieme al territorio, con l’ambizione di rendere Reggio Calabria una città di mare, non solo sul mare.

L’ultimo riconoscimento arriva proprio in questi giorni, con l’affidamento della motovedetta CP 304 da parte del Ministero dell’Interno: un segnale chiaro di fiducia e stima verso chi, con impegno e competenza, ha già dimostrato di saper restituire vita e valore a imbarcazioni fondamentali per la sicurezza e il soccorso in mare.

Una squadra di altissima professionalità

Il cuore pulsante del successo di R Marine Group è il suo staff tecnico altamente qualificato. Professionisti preparati, capaci di intervenire in qualsiasi circostanza con precisione, tempestività e competenza. Un valore aggiunto che fa la differenza, soprattutto in un settore dove ogni errore può avere conseguenze importanti.

Non è un caso che il cantiere sia ormai riconosciuto come un polo di riferimento per le motovedette CP 300 e per realtà strategiche come la Capitaneria di Porto, i Piloti dello Stretto e il Nucleo Sommozzatori dei Vigili del Fuoco. A Reggio Calabria, nel cuore del Mediterraneo, R Marine garantisce un presidio costante e qualificato per tutte le esigenze operative e manutentive legate al mare.

Tecnica, passione e sostenibilità

R Marine Group non si ferma alle riparazioni. Offre servizi all’avanguardia, come l’home staging nautico per il miglior posizionamento sul mercato delle imbarcazioni, e ha introdotto tecnologie eco-compatibili per un futuro più sostenibile. Il travel lift privato operativo h24 permette di rispondere a qualsiasi esigenza, anche in emergenza.

Un cantiere moderno, capace di attirare il turismo nautico internazionale e di trasformare Reggio Calabria in una tappa obbligata per chi naviga il Mediterraneo. Perché il mare è un’opportunità, ma serve chi sappia interpretarlo come risorsa.

L’orgoglio di costruire il futuro a casa propria

“Il nostro sogno – ha raccontato l’amministratore unico a CityNow – è valorizzare l’esperienza dei nostri tecnici e metterla a disposizione della comunità. Vogliamo creare qui, in Calabria, un polo nautico capace di attrarre lavoro, turismo ed economia, evitando che i nostri giovani debbano emigrare per trovare opportunità nel settore. Cosa rappresenta lo Stretto per la nostra azienda? E’ la nostra casa”.

È una sfida che guarda lontano, ma che parte sempre da qui. Dal mare di casa, dal coraggio di chi crede che Reggio Calabria possa e debba riprendersi il posto che le spetta nel cuore del Mediterraneo.