Amichevole Salernitana-Reggina: fissata la data dell’incontro

AS Reggina 1914 è lieta di comunicare che domenica 10 agosto alle 20:00 lo stadio Arechi di Salerno ospiterà la quarta edizione del Trofeo Angelo Iervolino. Per l’occasione scenderanno in campo la Salernitana di mister Raffaele e la Reggina di mister Trocini.

Un’occasione speciale per celebrare lo storico gemellaggio che unisce da anni le due tifoserie, legate da un rapporto di rispetto, amicizia e passione condivisa.

Le informazioni sull’acquisto dei biglietti d’ingresso allo stadio saranno rese note nei prossimi giorni.