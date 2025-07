Reggina: Lillo Foti duro con la società di oggi. Non graditi alcuni atteggiamenti

Altro passaggio del presidente Lillo Foti nel corso dell’intervista rilasciata al canale youtube dell’Asd Catona Calcio è sul presente: “Il calcio di oggi è diverso rispetto a quello che ho vissuto io. Se mi manca? L’affetto nei confronti della Reggina c’è sempre, ha riempito trent’anni della mia vita e nessuno li può cancellare, si immagini nel vederla in determinate situazioni e condizioni mi dispiace. Credo allo stesso tempo che il mio percorso l’ho fatto, non entro nelle valutazioni di oggi, ma mi limito a una lettura esterna e questo mi rattrista. E’ cambiato tutto, non c’è più sentimento.

Leggi anche

Non conosco l’attuale Reggina. Mi è dispiaciuto per alcuni atteggiamenti forse un pò fuori dagli schemi. Se una persona viene da fuori si deve approcciare trasmettendo più sorrisi e cercando di aggregare. La Reggina non appartiene a nessuno e questa frase l’ho ripetuta più volte durante il mio percorso. I presidenti passano, la Reggina come simbolo di una comunità resta e bisogna portare rispetto a questo vessillo. Certe volte ci sono state espressioni un pò arroganti molto lontane dal mio stile e dal mio modo di pensare”.