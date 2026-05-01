Reggio, alta formazione al MArRC con la Scuola Internazionale del Patrimonio Culturale

L’iniziativa, strategica nel quadro del Piano Mattei per l’Africa, coinvolge una rete di musei e istituzioni culturali italiane impegnate in un percorso integrato di formazione, ricerca e cooperazione internazionale

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria è tra le istituzioni coinvolte nella fase residenziale della Scuola Internazionale del Patrimonio Culturale, il programma di alta formazione internazionale promosso dal Ministero della Cultura e dalla Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali, dedicato allo sviluppo delle competenze dei professionisti del patrimonio culturale provenienti dal continente africano e dall’area mediterranea.

Programma di alta formazione internazionale

L’iniziativa, strategica nel quadro del Piano Mattei per l’Africa, coinvolge una rete di musei e istituzioni culturali italiane impegnate in un percorso integrato di formazione, ricerca e cooperazione internazionale. Il programma è rivolto a direttori, funzionari, curatori, conservatori, bibliotecari e archivisti provenienti da 12 Paesi africani: Algeria, Angola, Congo-Brazzaville, Costa d’Avorio, Egitto, Ghana, Kenya, Marocco, Mozambico, Senegal, Tanzania e Tunisia.

Dopo una prima fase online e una settimana di attività in presenza a Roma (20–24 aprile 2026), a partire dal 27 aprile i partecipanti sono ospitati per un mese in sei musei italiani: il Museo delle Civiltà (MUCIV), i Musei e Parchi archeologici di Praeneste e Gabii, il Museo Archeologico Nazionale di Taranto (MArTA), il Museo Archeologico Nazionale di Napoli (MANN), il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria (MArRC) e il Museo Archeologico Nazionale dell’Agro Falisco e Forte Sangallo di Civita Castellana.

Professionisti ospitati al MArRC

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ospita quattro professionisti nell’ambito della fase residenziale della Scuola Internazionale del Patrimonio Culturale:

Yanick Fredmard Mopango Etou , Segreteria centrale della Direzione generale del Patrimonio e degli Archivi, Ministero delle Industrie Culturali, del Turismo, delle Attività Artistiche e del Tempo Libero Brazzaville – Repubblica del Congo

, Segreteria centrale della Direzione generale del Patrimonio e degli Archivi, Khadija Twahir – Archivista / Bibliotecaria – Musei Nazionali del Kenya – Museo di Lamu

Lamu – Kenya

– Archivista / Bibliotecaria – Hafsa El Hassani – Curatrice – Direzione del Patrimonio Culturale – Rabat – Marocco

Curatrice – – Aliou Ndiaye – Responsabile della Divisione Musei e Patrimonio Culturale Immateriale – Direzione del Patrimonio Culturale – Senegal

Durante il periodo di permanenza presso il MArRC, i professionisti sono coinvolti in attività di studio delle collezioni, ricerca curatoriale e progettazione di iniziative pubbliche, con un approccio interdisciplinare che integra archeologia, gestione museale, patrimonio archivistico e politiche di valorizzazione culturale, favorendo lo scambio di esperienze e buone pratiche in una prospettiva di cooperazione internazionale.

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“La partecipazione del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria alla Scuola Internazionale del Patrimonio Culturale rappresenta un’importante occasione di confronto e crescita reciproca – dichiara Fabrizio Sudano, Direttore del MArRC. L’internazionalizzazione è tra gli obiettivi strategici del Museo: per storia, collezioni e collocazione geografica, il MArRC è naturalmente vocato al dialogo tra le culture del Mediterraneo. Accogliere professionisti provenienti da Paesi africani significa rafforzare reti di cooperazione fondate sulla condivisione delle competenze e sulla valorizzazione del patrimonio culturale come strumento di diplomazia culturale, conoscenza e sviluppo sostenibile”.

L’evento conclusivo del progetto si svolgerà il 22 maggio 2026 a Roma, presso il Ministero della Cultura.