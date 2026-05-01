Reggio, Cannizzaro porta i candidati di cdx ad Arghillà: ‘La ’Ndrangheta ci fa schifo, mai compromessi’

Francesco Cannizzaro sceglie Arghillà per lanciare un messaggio politico preciso. Non una tappa qualunque della campagna elettorale, ma un luogo simbolico. Un quartiere che da anni rappresenta una delle ferite più visibili di Reggio Calabria.

Nel pomeriggio di ieri, in piazza dell’Integrazione fra i Popoli, il candidato sindaco del centrodestra ha riunito i candidati della coalizione. Un incontro dal forte valore politico, costruito non solo sul rapporto con il territorio, ma anche su un richiamo diretto alla responsabilità di chi si prepara ad affrontare la competizione elettorale.

Cannizzaro ha spiegato subito il senso della convocazione.

“Io ho scelto questo luogo perché, come è noto, Arghillà è un po’ simbolo del degrado. Un messaggio simbolico il mio, assieme a tutti voi”.