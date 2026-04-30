Reggina: il sindaco Battaglia sul futuro della società

Nel corso della trasmissione “Live Break” in onda su CityNow, il sindaco Domenico Battaglia ha risposto anche alle domande sulla Reggina: “L’onorevole Cannizzaro dopo aver scomodato anche i sindaci morti, ha detto pure che porterà la Reggina in serie A e io potrei dire che la porto in Champions. Invece chi vuole comprare la Reggina dovrà farlo passando attarverso un confronto con l’attuale proprietà non dal comune. Se non dovesse conquistare il professionismo, magari sperando quest’anno in un miracolo, è fondamentale che si stia accanto, perchè puntare l’indice non serve, ci vorrebbe uno scatto imprenditoriale. Qui non si sposa solo un percorso sportivo, ma di rilancio della città. Chi viene a investire sulla Reggina, investe sulla città che oggi può considerarsi credibile, affidabile e quindi un’ottima opportunità imprensitoriale. Se la società porta i libri al Comune allora ce ne dovremmo interessare, ma oggi è una azienda privata. Io sono tifoso della Reggina e sto veramente male a vederla in questa categoria e spero possa uscirne presto“.