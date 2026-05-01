Comunali, Santisi(AVS): ‘Reggio ha bisogno di un sindaco laico, non di santoni’



Il recente comizio dell’On. Francesco Cannizzaro, diventato tristemente virale in tutta Italia per i suoi toni anacronistici, impone una riflessione immediata. Reggio Calabria ha un disperato bisogno di amministratori concreti e laici, non di figure che si atteggiano a “santoni” confondendo la politica con l’emotività da palcoscenico.

È inaccettabile assistere a teatrini costruiti su misura per distrarre i cittadini dalla realtà. Chi oggi si erge a salvatore della patria dispensando miracoli rappresenta la stessa parte politica storicamente responsabile dei disastrosi buchi di bilancio che hanno paralizzato la nostra città e del fallimento sistematico di tutti i servizi pubblici essenziali. Non accettiamo ricatti né lezioni da chi ha affossato Reggio.

La laicità delle istituzioni non è un concetto astratto, ma la garanzia che un Sindaco governi per tutti, assicurando diritti e servizi veri con razionalità e competenza, senza pretendere devozione o alimentare clientelismi.

Leggi anche

Come coordinatore di +Europa e candidato con Alleanza Verdi e Sinistra (AVS), il mio obiettivo è diametralmente opposto agli show a cui stiamo assistendo, in quanto vogliamo trasformare Reggio in una vera città europea. Questo si traduce in conti in ordine, servizi che funzionano, diritti civili garantiti e istituzioni trasparenti.

Basta con la politica degli slogan che ci rende facile bersaglio di satira nel resto del Paese. Per far ripartire Reggio serve concretezza, visione europea e istituzioni profondamente laiche.