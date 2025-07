La cantina dei 100 gusti porta Reggio in tavola: il sapore della tradizione tra pizza, montagna e mare – FOTO

Immagina di passeggiare nel cuore di Reggio Calabria, con il profumo del mare che si mescola a quello delle tradizioni più autentiche. Proprio nel centro della città, a pochi passi dalle meraviglie che la rendono unica, c’è un luogo che custodisce un segreto che non puoi perderti: La Cantina dei 100 Gusti.

Dal 1988, questa pizzeria storica è la casa dei sapori più genuini della Calabria. Un’istituzione che non ha solo resistito al passare del tempo, ma ha saputo crescere e innovarsi, mantenendo sempre intatta la sua missione: regalare ai suoi ospiti un’esperienza autentica e indimenticabile.

Un’accoglienza calda, proprio come la cucina (espressa)

Non si tratta solo di mangiare, ma di immergersi completamente nel cuore pulsante della nostra terra. Appena varchi la porta de La Cantina dei 100 Gusti, ti accoglie un’atmosfera che parla di tradizione, di storia e di passione. Le pareti raccontano storie di generazioni che si sono succedute, tutte unite dall’amore per una cucina che non ha bisogno di fronzoli: è vera, è calda, è quella che ti aspetti di trovare solo in un angolo autentico della Calabria. Ma soprattutto, propone piatti preparati sul momento, con la formula della cucina espressa e, dunque, le preparazioni avvengono in base alla richiesta.

Pizza, carne e pesce

Qui ogni sapore è legato alla terra e al mare che ci circondano. Dalla classica pizza alla pinsa, passando per piatti sia di carne che di pesce, c’è solo l’imbarazzo della scelta per chi vuole avventurarsi nel mondo della cucina nostrana e gustarne i sapori unici.

Ogni piatto è una dichiarazione d’amore per il territorio: ingredienti di qualità, selezionati con cura e preparati con la stessa passione che i nostri nonni mettevano nelle loro cucine. Piatti che raccontano storie di famiglia, di campagna e di mare.

Il tuo viaggio nei sapori inizia qui

Se sei un turista, questo non è solo un posto dove mangiare: è il posto dove immergerti nell’essenza della Calabria. Un’ode alla semplicità, alla tradizione, alla genuinità dei sapori che, anno dopo anno, La Cantina dei 100 Gusti ha saputo tramandare. Qui troverai il calore di una terra che ti abbraccia, di un’accoglienza che non è solo un gesto, ma un invito a sentire il profumo della Calabria in ogni boccone.