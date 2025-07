Reggina, Curva Sud: ‘Nessun punto di incontro. Vogliamo i fatti’

"Ci prendiamo il tempo per decidere il da farsi e su come procedere". Un passaggio anche sugli interessamenti

Si è concluso l’incontro a tre con protagonisti il sindaco Giuseppe Falcomatà, il patron della Reggina Nino Ballarino e una rappresentanza del tifo organizzato. Abbiamo avvicinato dopo il confronto Emanuele Lubrano e Giovanni Filloramo:

“Ci sarà un comunicato del Comune che farà il resoconto. Per quello che ci riguarda nessun punto di incontro con la società, attendiamo i fatti e cioè la costruzione di una grande squadra con nomi importanti e non con elementi sconosciuti o giovani della Primavera. La Curva farà una riunione aperta al pubblico per capire il da farsi. Vedremo come si muoveranno sul mercato, non possiamo vivacchiare anche perchè vediamo le altre che hanno già comprato giocatori importanti e programmato. Dobbiamo capire se disertare lo stadio o incitare la squadra sempre che vengano rispettati gli impegni con l’acquisto di grandi calciatori.

Anche il sindaco ha mostrato il proprio malcontento, ha avvertito il malumore della piazza e lo ha trasmesso ai dirigenti. La società ci ha detto che costruirà una squadra per vincere, ma vogliamo i fatti. Ci hanno detto che se ci sono le condizioni per la cessione, sono disponibili, ma gli interessati si devono manifestare con trattative reali e non dicerie. Abbiamo chiesto alla società una conferenza stampa nella quale dovranno dichiarare alla tifoseria che vinceremo il campionato. Il sindaco Falcomatà ci ha confermato gli interessamenti ma per il momento senza un seguito, mentre il delegato Latella ci ha confermato l’interesse concreto di Gallo, anche se la pec per il passo successivo a Ballarino non è mai arrivata. Così ci è stato detto”.

La società amaranto non ha rilasciato dichiarazioni.