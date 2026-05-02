Calabria, finto carabiniere raggira un’anziana e si fa consegnare 10 mila euro e monili in oro

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo ha riferito alla vittima che il figlio era rimasto coinvolto in un sinistro stradale, investendo una donna in stato di gravidanza.

Dice falsamente al telefono di essere un carabiniere e truffa un’anziana facendosi consegnare denaro e gioielli.

Per questo un uomo, classe 1974, originario di Scalea nel Cosentino ma domiciliato ad Acerra, nel Napoletano, è stato denunciato dai carabinieri della Sezione operativa della Compagnia di Crotone, unitamente ai militari della Stazione carabinieri di Brusciano (NA). La vicenda scaturisce dalla denuncia di un’anziana, vedova e pensionata, residente a Crotone, contattata al telefono fisso da un uomo che le ha detto, mentendo, di appartenere all’Arma dei carabinieri.

La telefonata e il racconto del falso incidente

Nel corso della conversazione telefonica – secondo quanto ricostruito dagli investigatori – l’uomo ha riferito alla vittima che il figlio della donna era rimasto coinvolto in un sinistro stradale, investendo una donna in stato di gravidanza.

L’uomo ha aggiunto che, nonostante la copertura assicurativa, era necessario l’immediato versamento di una somma di denaro per risarcire il danno ed evitare ulteriori conseguenze.

La consegna di contanti e monili: 4.500 euro, poi altri 6.000

Poco dopo si è presentato presso l’abitazione della vittima e, approfittando dello stato emotivo e della particolare vulnerabilità della stessa, è riuscito inizialmente a farsi consegnare 4.500 euro. Successivamente, con ulteriori artifici e raggiri, avrebbe indotto la donna a consegnargli altri 6.000 euro, insieme a circa 220 grammi di monili in oro.

Subito dopo la consegna l’uomo si è dato alla fuga.

Fermato a Brusciano: recuperati soldi e oro sottratti a Crotone

Le immediate attività investigative hanno, tuttavia, consentito di intercettarlo e fermarlo nel territorio di Brusciano (NA). I militari della locale Stazione carabinieri hanno rinvenuto nella sua disponibilità il denaro contante e i monili in oro poco prima sottratti alla vittima nel Comune di Crotone.

Fonte: Ansa Calabria