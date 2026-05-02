Calabria, tragedia nei campi: trattore si ribalta e uccide un uomo
Il forte vento ha impedito l'intervento dell'elisoccorso, atterrato troppo lontano. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare
02 Maggio 2026 - 06:45 | Comunicato stampa
Un uomo di 55 anni ha perso la vita ieri a Spezzano Albanese, nel Cosentino, a causa di un incidente agricolo.
Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio degli inquirenti, l’uomo intorno alle 11 era alla guida del proprio trattore, all’interno di un terreno di proprietà della sua famiglia, quando il mezzo si è improvvisamente ribaltato finendo per schiacciarlo. Sul posto i sanitari del 118 che hanno tentato a lungo manovre di rianimazione. La gravità delle ferite ha spinto la centrale operativa a richiedere l’invio dell’elisoccorso.
Vento forte, elisoccorso costretto ad atterrare allo stadio
Tuttavia, secondo quanto si apprende, le forti raffiche di vento hanno reso impossibile l’atterraggio nei pressi del fondo agricolo. Il velivolo sarebbe stato costretto a posarsi sul manto erboso dello stadio comunale ‘V. Vattimo’, distante dal luogo dell’incidente. L’uomo è deceduto prima che potesse essere trasportato dall’elisoccorso.
Accertamenti in corso: rilievi dei carabinieri
Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Spezzano Albanese insieme ai colleghi della compagnia di San Marco Argentano che hanno provveduto a fare i rilievi del caso per stabilire con esattezza le cause e la dinamica dell’incidente mortale.
Fonte: Ansa Calabria
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