Si inizia a prepararli per l’Immacolata e si continua fino all’Epifania. I turdilli con il miele sono una ricetta tipica delle festività natalizie in Calabria

Si inizia a prepararli per l’Immacolata e si continua fino all’Epifania. I turdilli con il miele sono una ricetta tipica delle festività natalizie in Calabria. Vi sono tante e tante ricette dei turdilli, dipende dalla zona in cui ci si trova, anche se le più note sono di Crotone e Cosenza.

LA RICETTA

INGREDIENTI

750 g di farina 00

1 bicchierino di anice

1 bicchiere di olio d’oliva

1 bicchiere e 1/2 di vermouth

1 cucchiaio di cannella

3 cucchiai di zucchero

olio abbondante per friggere

miele d’api e miele di fichi per ricoprire.

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PREPARAZIONE

Sistemare in una ciotola la farina 00, lo zucchero, la cannella, l’anice, il vermouth e un bicchiere di olio d’oliva precedentemente miscelati su fiamma bassa per 7-8 minuti. Per preparare al meglio il composto aiutarsi con una paletta. Passare l’impasto sulla spianatoia, aggiungere la restante farina ed impastare velocemente finchè l’impasto non risulterà morbido e non appiccicoso.

A questo punto dobbiamo dare forma ai nostri turdilli, potete perciò cominciare a tagliare la nostra pasta a pezzetti poco più grandi degli gnocchi. Adesso è il momento di friggere in abbondante olio di semi (circa 1 litro e mezzo) a 170°. Lasciare i turdilli immersi fin quando non avranno acquistato un bel colore ambrato.

Finalmente è la volta del miele, vero protagonista di questa ricetta, una volta fritti i turdilli vanno infatti passati nel miele e sistemati in un vassoio da portata.

STORIA

I veri turdilli, come ogni antica ricetta che si rispetti, non prevedevano lievito ed erano a base di uova farina e vino, elementi poveri della tradizione contadina, addolciti con il miele o con il vin cotto e cannella. Ingredienti oggi facilmente reperibili, ma che al tempo venivano riservati ai periodi di festa.

Con il trascorrere del tempo le ricette si sono arricchite e quella dei turdilli è divenuta un vero e proprio must dei dolci calabresi in tavola nel periodo natalizio.