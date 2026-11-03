Serie D, il Giudice Sportivo ha deciso. Vittoria a tavolino per il Siracusa. La nuova classifica

Il Licata aveva superato i biancoazzurri con il punteggio di 2-1

La decisione del Giudice Sportivo in merito al reclamo del Siracusa sulla posizione irregolare di un giocatore del Licata. Il risultato del match (2-1) per i padroni di casa non era stato omologato:

– letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla SIRACUSA CALCIO 1924 con il quale si richiede che

venga inflitta alla ASD LICATA CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell’art. 10, comma 1 e 6, lett. a)

C.G.S., deducendo la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore ANZELMO DOMENICO, inserito in distinta con il n.

28 e schierato in campo sin al primo minuto di gioco, il quale non avrebbe avuto titolo a parteciparvi in ragione del mancato

perfezionamento del tesseramento.

– lette le controdeduzioni fatte pervenire dalla società Licata calcio;

– letta la dichiarazione del 28 ottobre 2026 inoltrata, su richiesta di codesto Giudice sportivo, dall’ufficio Tesseramento delAttrezzi Sport

Dipartimento Interregionale presso la Lega Nazionale Dilettanti, nella quale si informa che il calciatore ANZELMO DOMENICO, nato

il 31/05/2004 “risulta essere tesserato con la società ASD LICATA CALCIO a decorrere dal 20 ottobre 2026” , quindi oltre la data in

cui si è disputata la gara in epigrafe.

P.Q.M.

Delibera:

di accogliere il reclamo; di comminare alla società ASD LICATA CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; di non addebitare la tassa di reclamo.

La classifica