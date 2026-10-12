Cresce l’attesa per uno degli appuntamenti più amati e partecipati del territorio: sabato 17 ottobre torna l’Ottobrata a Santo Stefano in Aspromonte, un evento che negli anni ha saputo conquistare il cuore di tantissimi visitatori, diventando un’occasione imperdibile per vivere insieme le atmosfere autentiche dell’autunno aspromontano.

Ottobrata a Santo Stefano in Aspromonte: gastronomia, musica e tradizioni

Anche quest’anno il programma promette emozioni per tutti i gusti: attrazioni, specialità gastronomiche, prelibatezze del territorio, birre di alta qualità, dolci irresistibili, caldarroste fumanti e vin brulé, per riscaldare il palato e immergersi nei profumi e nei colori tipici della stagione autunnale.

A rendere ancora più speciale la serata sarà la musica, protagonista assoluta di un programma pensato per coinvolgere il pubblico dall’inizio alla fine. Sul palco Cosimo Papandrea, con il suo inconfondibile repertorio, mentre le strade del borgo si animeranno con i ritmi della tradizione popolare grazie al gruppo folk “Gli Agatini”.

A seguire si continuerà a ballare con il DJ set di Joshua Giglio, per concludere la serata all’insegna del divertimento e della voglia di fare festa.

Ottobrata, servizio navetta ATAM da Reggio Calabria

Per rendere ancora più agevole la serata e consentire ai numerosi ragazzi e famiglie è stato predisposto un servizio navetta ATAM alle ore 15:50 e alle 18:30 da Reggio Calabria a Santo Stefano, con rientro a fine evento.

“L’Ottobrata è molto più di un evento: è un appuntamento con le nostre tradizioni, un’occasione per valorizzare il territorio e ritrovarsi, anno dopo anno, in un’atmosfera capace di unire generazioni diverse attraverso il buon cibo, la musica e l’ospitalità e questa e la nostra più grande gratificazione- dichiarano gli organizzatori, il sindaco Francesco Malara e l’assessore Mimma Vitale.

Vi aspettiamo numerosi per condividere insieme una nuova, grande festa d’autunno!