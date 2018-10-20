1 uovo

Farina

Olio extravergine d’oliva (o per friggere)

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PREPARAZIONE

Per prima cosa lavate bene le melanzane e tagliatele a fette sottili dal lato corto. Infarinate bene ogni fetta in modo da poter creare dei sandwich con due fette di melanzane con in mezzo una fetta di provola o di altro formaggio filante e della ‘nduja.

Mischiate in una ciotola il parmigiano grattugiato e il pangrattato. Tenendo ben fermi con le mani i sandwich di melanzane passateli nell’uovo sbattuto e successivamente nel pangrattato premendo bene con le mani in modo da far aderire totalmente la panatura.

Ripetete l’operazione impanando i sandwich di melanzane e formaggio ancora una volta in modo da creare una panatura spessa che impedisca al formaggio di uscire durante la cottura. A questo punto è giunto il momento di far scaldare in padella abbondante olio di semi di arachidi e una volta raggiunta la giusta temperatura friggere le melanzane in carrozza per qualche minuto, finché non saranno dorate. Scolatele e mettetele su carta assorbente. Le vostre melanzane in carrozza sono pronte per essere servite!