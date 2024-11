Scarola Gratinata al Forno, la Ricetta e Come si Fa

Cos’è la Scarola

La scarola appartiene alla famiglia delle Compositae, la stessa della cicoria, ed è originaria dell’Europa. Come tutte le cicorie e le altre verdure appartenenti a questa famiglia, è apprezzata fin dall’antichità, si dice, per le sue proprietà toniche, depurative e diuretiche, che del resto vengono confermate anche dalla scienza moderna.

Questa insalata ha foglie larghe, di forma ondulata e margini ripiegati verso il centro. Di consistenza croccante, di colore verde e bianco, il suo sapore rimane leggermente amaro. E’ molto indicata per le diete dimagranti, grazie alle sue proprietà depurative e per lo scarso contenuto di calorie. Essendo ricca di potassio è ottima anche in caso di ipertensione.

La ricetta di oggi è una delle mie preferite. Facile da realizzare e ottima, ovvero come preparare la Scarola Gratinata al Forno.

Ingredienti per la ricetta della scarola gratinata al forno

per 4 persone sono:

2 cespi di scarola

1 mozzarella

olio d’oliva EVO

4/5 filetti di acciuga sottolio

10 olive nere snocciolate

pangrattato

parmigiano grattugiato

sale, pepe e capperi.

La preparazione della Scarola gratinata al Forno

Per prima cosa lavo le foglie di scarola e le lascio ad asciugare. Taglio a fettine la mozzarella e a pezzettini piccoli le acciughe. Fodero una pirofila con carta forno, metto metà delle foglie di scarola e cospargo con la mozzarella, le olive (tagliate a metà), le acciughe, i capperi e metà parmigiano, irroro il tutto con olio d’oliva e aggiungo la restante scarola, il parmigiano. Prendo il pangrattato e cospargo la scarola dappertutto. Completo con un filo olio, aggiusto di sale e pepe, ed inforno a 200°, coprendo la pirofila con carta stagnola, per 10 minuti, dopodiché tolgo la stagnola e continuo la cottura per altri 10 minuti e comunque fino a quando non si sia gratinata per bene.

La ricetta di oggi è ottima per accompagnare arrosti o grigliate di carne. Buon appetito!